І їй 52! Дженніфер Еністон підкорила витонченою фігурою в сукні-комбінації

Дженніфер Еністон одягла темно-синє платне на тонких бретельках, зшите на зразок комбінації. Сьогодні білизняний стиль як і раніше в моді, а тому екс-дружина Бреда Пітта похвалилася не тільки досконалою фігурою, але і знанням фешн-тенденцій. Вбрання вигідно підкреслило стрункі ноги, точені руки і тонку талію актриси. Доповнили образ витончені босоніжки на тонких підборах і мінімалістичні прикраси.

Дженніфер Еністон на шоу (відео :instagram.com/jenniferaniston)

Дженніфер зробила об'ємну укладку і легкий макіяж. І виглядала при цьому неймовірно молодо і свіжо. Здається, зірка взялася довести, що її активний і здоровий спосіб життя, а також продукти її лінійки LolaVie, які вона недавно випустила, дійсно творять чудеса. Фанати оцінили зовнішній вигляд і стиль зірки "Друзів" на відмінно, а її ролик набрав в мережі близько 3 млн переглядів.