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І їй 52! Дженніфер Еністон підкорила витонченою фігурою в сукні-комбінації

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США, Середа 15 вересня 2021 18:22
І їй 52! Дженніфер Еністон підкорила витонченою фігурою в сукні-комбінації Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: RBC.UA

Знаменита актриса і екс-дружина Бреда Пітта Дженніфер Еністон стала героїнею шоу Джеймса Кіммела. На зйомки зірка вирушила в запаморочливій сукні, показавши своє досконале тіло у всій красі.

Відео вона розмістила в особистому блозі мережі Instagram.

Дженніфер Еністон одягла темно-синє платне на тонких бретельках, зшите на зразок комбінації. Сьогодні білизняний стиль як і раніше в моді, а тому екс-дружина Бреда Пітта похвалилася не тільки досконалою фігурою, але і знанням фешн-тенденцій. Вбрання вигідно підкреслило стрункі ноги, точені руки і тонку талію актриси. Доповнили образ витончені босоніжки на тонких підборах і мінімалістичні прикраси.

Дженніфер Еністон на шоу (відео :instagram.com/jenniferaniston)

Дженніфер зробила об'ємну укладку і легкий макіяж. І виглядала при цьому неймовірно молодо і свіжо. Здається, зірка взялася довести, що її активний і здоровий спосіб життя, а також продукти її лінійки LolaVie, які вона недавно випустила, дійсно творять чудеса. Фанати оцінили зовнішній вигляд і стиль зірки "Друзів" на відмінно, а її ролик набрав в мережі близько 3 млн переглядів.

Раніше ми писали, що Дженніфер Еністон з теплотою відгукується про Бреда Пітта, незважаючи на розлучення через його зраду.

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