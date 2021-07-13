І їй майже 52! Дженніфер Лопес захопила спортивним тілом на гарячому відео

Дженніфер запостила нове відео, на якому показала свою гнучкість і артистизм. Одягнена вона в легінси, білий топ, картату сорочку і кеди. Співачка прямо в спортзалі виконала спокусливий танець з гарячими елементами.

Дженніфер Лопес захопила фанатів (відео: instagram.com/jlo)

"Ми репетируємо в будь-який час, за будь-яких умов... Того вечора мені довелося працювати в студії звукозапису, але вже наступного дня я повинна була брати участь у зйомках відео, так що @sienna.lalau зустріла мене там, і ми пересунули кілька кушеток і зробили це прямо на килимку... LOL ... Люди іноді думають, що я божевільна, але я хотіла, щоб наступного дня все було ідеально для зйомок відео!! Сподіваюся, вам подобається відео!!",- розповіла Дженніфер.

"Як і належить! Ось як ви це робите в свої 52 роки", "Я не можу перестати дивитися, яка ти красива", "Ти неймовірна", - захоплюються фанати.