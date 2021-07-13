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І їй майже 52! Дженніфер Лопес захопила спортивним тілом на гарячому відео

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США, Вівторок 13 липня 2021 19:32
І їй майже 52! Дженніфер Лопес захопила спортивним тілом на гарячому відео Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/maryphillips)
Автор: RBC.UA

Дженніфер Лопес - приклад того, як можна залишатися енергійною і життєрадісною у будь-якій ситуації.

Новий доказ працьовитості і прекрасних спортивних даних вона продемонструвала на своїй сторінці мережі Instagram кілька годин тому.

Дженніфер запостила нове відео, на якому показала свою гнучкість і артистизм. Одягнена вона в легінси, білий топ, картату сорочку і кеди. Співачка прямо в спортзалі виконала спокусливий танець з гарячими елементами.

Дженніфер Лопес захопила фанатів (відео: instagram.com/jlo)

"Ми репетируємо в будь-який час, за будь-яких умов... Того вечора мені довелося працювати в студії звукозапису, але вже наступного дня я повинна була брати участь у зйомках відео, так що @sienna.lalau зустріла мене там, і ми пересунули кілька кушеток і зробили це прямо на килимку... LOL ... Люди іноді думають, що я божевільна, але я хотіла, щоб наступного дня все було ідеально для зйомок відео!! Сподіваюся, вам подобається відео!!",- розповіла Дженніфер.

"Як і належить! Ось як ви це робите в свої 52 роки", "Я не можу перестати дивитися, яка ти красива", "Ти неймовірна", - захоплюються фанати.

Нагадаємо, зараз співачка зайнята просуванням своєї нової пісні. Так що потік гарячих фото і відео в її блозі не зупиняється.

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