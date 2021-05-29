Їй подобається з мене робити пекельне створіння: Джеджула знову заговорив про складнощі з дружиною після народження дочки

Андрій Джеджула в кінці лютого вдруге став батьком - дружина шоумена Юлія подарувала йому дочку Аделіну. Варто зазначити, що відносини в парі почали псуватися ще під час вагітності жінки. Вона звинувачувала чоловіка в абьюзі, розповідала, що він піднімав на неї руку і емоційно придушував. Андрій вирішив розповісти, як змінилися відносини в родині через півроку.

Обговорення сімейних конфліктів дається Андрію насилу – він не хоче зайвий раз піднімати важку для себе тему.

"Я кажу одну річ в таких випадках - поліція, побої і так далі. Я не хочу влазити, загрузати в цю історію. Я розумію, що мене намагаються вдарити по репутації. Це хвора історія", - спробував піти від обговорень гострої теми шоумен.

Він зазначив, що зараз у нього непростий період у відносинах з дружиною Юлією, але Андрій намагається не ескалювати конфлікт в сім'ї.

У лютому Андрій Джеджула з дружиною вдруге стали батьками (фото: instagram.com/djedjula)

"Щоб я зараз не зробив - все буде погано. Моя точка зору явно йде в розріз з її точкою зору. Вона мама, яка годує, почне нервувати, пропаде молоко – я в будь - якому випадку буду в програші", - поскаржився засмучений ведучий.

"Їй дуже подобається зробити з себе жертву, а з мене – пекельне створіння. А я не хочу, я втомився", - зазначив Джеджула.

Він зазначив, що добровільно взяв на себе всі побутові питання і повністю займається домом, максимально піклується про маленьку Аделіну.

"Все моє життя складається з того, що я ходжу на роботу, взяв на себе абсолютно всі господарські питання. Це моє особисте бажання. Я хочу максимально полегшити її життя. У нас непроста дитина, дуже вередує, вимагає багато уваги і моя дружина приділяє дуже-дуже багато часу. І я, правда, хотів би з неї все зняти", - пояснив Андрій.

Андрій розповів про життя після появи доньки

Джеджула не виключає того, що пара може розлучитися, але підкреслює, що таке рішення виходить не від нього.

"Ми двічі одружені і один раз розлучені. Поки. Я не виключаю такої можливості, це не від мене виходить. Я дуже мало чого в своєму житті люблю міняти кардинально. І я шалено люблю свою дочку. І я насилу уявляю, як вона може виховуватися поза моєї щоденної участі. Навіть думка про це дуже боляче", - зазначив Андрій.