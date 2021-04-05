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Їй потрібна допомога: український режисер жорстко висловився про Настю Приходько

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 15:15
Їй потрібна допомога: український режисер жорстко висловився про Настю Приходько Настя Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Lite

Відомий український режисер і продюсер Герман Ненов "наїхав" на скандальну співачку Анастасію Приходько і заявив, що їй потрібна допомога.

Своїми думками про творчість і подальше сценічне життя учасниці "Євробачення-2009" від Росії кліпмейкер поділився у новому випуску проекту Влада Дарвіна PRO: WIDER.

Український режисер і продюсер Герман Ненов, відомий по роботі з Олею Поляковою, Наталею Могилевською, Іриною Білик, NK, Златою Огневіч і іншими зірками шоу-бізнесу, різко висловився про співачку Анастасію Приходько.

За словами Германа, Настя Приходько "співала то рок, то шансон, то різко стала супер-патріоткою, але так і не зрозуміла, для кого вона співає".

На цьому, звичайно, висловлювання про колись зіркову співачку не закінчилися. Так, на питання, що Анастасії потрібно зробити, щоб стати найпопулярнішою артисткою України, він відповів, що Приходько потрібно звернутися за допомогою.

"Безвідносно, працював би я з Настею Приходько або не працював, мені здається, їй потрібна допомога фахівців. Є якась агресія, зло, які тебе автоматично відштовхують", - сказав Ненов.

При цьому, на думку режисера, "з точки зору роботи з людьми, негативна енергія - це теж дуже цікавий вид енергії, який теж можна конвертувати в успіх".

Нагадаємо, Анастасія Приходько з'явилася на публіці з кругленьким животиком і заговорила про вагітність.

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