ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Їй точно 47? Хайді Клум у відвертому міні блиснула стрункими ногами і розкішним декольте

Новость на русском → П'ятниця 25 вересня 2020 22:28
Їй точно 47? Хайді Клум у відвертому міні блиснула стрункими ногами і розкішним декольте Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Зірка показала новий образ

Хайді Клум показала новий пікантний образ. 47-річна зірка одягла спокусливу міні-сукні з пишними рукавами-ліхтариками, глибоким декольте і бантом спереду актуального забарвлення в горошок. Доповнили вбрання витончені білі туфлі на шпильці, вишукана підвіска і ряд браслетів на зап'ясті. Волосся зірці уклали в пишну укладку, а макіяж зробили з акцентом на золотаве сяйво шкіри і яскраві червоні губи. Хоча все ж на першому плані в образі нестаріючої зірки були її нескінченні ноги і розкішні груди.

Їй точно 47? Хайді Клум у відвертому міні блиснула стрункими ногами і розкішним декольте

Новий образ зірки (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель запостила відразу декілька фото і відео, на яких виглядає неймовірно молодою. На частині кадрів образ вона доповнила значних розмірів білим пальто-пуховиком, що нагадує ковдру. Як зазвичай, Клум сама не могла надивитися на свій лук, написавши: "Ну все, це остання"...

Їй точно 47? Хайді Клум у відвертому міні блиснула стрункими ногами і розкішним декольтеЇй точно 47? Хайді Клум у відвертому міні блиснула стрункими ногами і розкішним декольте

Зірка виглядає розкішно (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, раніше німецька супермодель і мама чотирьох дітей заворожила ідеальною фігурою у максимально відвертій міні-сукні з величезним бантом. По всьому, заміжжя з молодим музикантом чарівним чином подіяло на Хайді, яка з кожним днем буквально молодіє.

Їй точно 47? Хайді Клум у відвертому міні блиснула стрункими ногами і розкішним декольте

Модель виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/heidiklum)

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу актер актриса модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Разумков оцінив можливість розпуску Верховної ради
РБК-Українаінформаційне агентство Разумков оцінив можливість розпуску Верховної ради