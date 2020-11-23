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Їй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася пружними сідницями в леопардовому бікіні

Новость на русском → Понеділок 23 листопада 2020 22:19
Їй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася пружними сідницями в леопардовому бікіні Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Зірка показала нове фото

Елізабет Херлі завжди славилася своєю надзвичайною зовнішністю: класична модельна краса в ній вдало поєднуються з невловимою харизмою. Вона допомогла зірці побудувати кар'єру в кіно і стати обличчям багатьох відомих брендів. Причому у свої 55 вона продовжує підписувати контракти і зніматися у відвертих фотосесіях. Втім, похвалитися ідеальною фігурою завжди є привід. Елізабет вже давно організувала власний бренд купальників. І в рекламних кампаніях нових колекцій вона, зрозуміло, виступає головною моделлю.

Їй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася пружними сідницями в леопардовому бікіні
Нове фото Елізабет (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Кілька годин тому Херлі показала пару кадрів з промо, де приміряла бікіні модного леопардового забарвлення. "Спогади про щасливі часи, без Covid, зйомка бікіні на пляжі", - романтично підписала вічно молода зірка знімок. На ньому знаменитість виглядає надзвичайно привабливою і спокусливою. В кадрі Елізабет позує, повернувшись спиною. А тому всі достоїнства її фігури видно як на долоні.

Їй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася пружними сідницями в леопардовому бікініЇй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася пружними сідницями в леопардовому бікіні
Херлі все так само прекрасна (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Пружні сідниці, гладкі стегна і струнка талія 55-річної Херлі просто підірвали мережу. "Чорт", "Ти прекрасна", "Гаряче", "Я можу цілком потонути в твоїй красі", "Абсолютно чудова, як завжди", "Найкрасивіша", "Принаймні, ти радуєш нас цими фотографіями з тобою", "Чудова", "Ідеал", "вона не змінюється", - не можуть зупинитися фанати.

Нагадаємо, раніше Елізабет Херлі показала фото крупним планом, де захопила пружною шкірою.

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