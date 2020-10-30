Їй точно 55? Елізабет Херлі в сяючій міні-сукні вразила мережу красою і молодістю

Актриса не змінюється!

Елізабет Херлі знову дала привід говорити про свою нев'янучу молодість і красу. Зірка запостила фото, на якому позує у ванній. При цьому вона одягнута у сяючу міні-сукню, розшиту сріблястими паєтками. В доповнення до святкового образу вона зробила виразний мейк-ап зі smoky eyes і блендо-рожевими губами. Волосся колишній коханій Х'ю Гранта уклали м'якими хвилями.

Актриса на новому фото (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Всі одягнені і... решту ви знаєте", - написала вона загадковий і кокетливий підпис. А у відповідь отримала море компліментів від своїх шанувальників. "Їй точно 55?", "Вау, вона не змінюється", "Найкрасивіша завжди", "Неймовірна жінка", "Чудова", - не можуть намилуватися вони.

Елізабет захоплює своєю фігурою (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

До речі, єдиний син моделі і актриси - Деміан - успадкував незвичайну красу матері і її любов до демонстрації цієї краси. 18-річний юнак вирішив також піти по стопах своєї знаменитої на весь світ мами і став моделлю. Одна з найгучніших і успішних на даних момент робіт в його кар'єрі - зйомка для колекції Пет Макграт. У фотосесії він знявся разом з визнаною богинею подіуму - Іриною Шейк. Елізабет Херлі, яка завжди радіє досягненням сина як своїм, у свій час запостила кілька фото з цієї кампанії.

Раніше ми писали, що Елізабет Херлі похвалилася стрункою фігурою в міні-сукні.