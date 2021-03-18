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Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила фанатів молодим зовнішнім виглядом

Новость на русском → США, Четвер 18 березня 2021 20:18
Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила фанатів молодим зовнішнім виглядом Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Сінді Кроуфорд в цьому році виповнилося 55, але фанати відмовляються вірити в це. А все завдяки квітучій зовнішності моделі, яку вона демонструє в своєму блозі.

Нові фото знову викликали масу захоплених відгуків від фоловерів зірки.

Сінді показала пару кадрів, зроблених на тлі океану. Одягнена вона в білу куртку з в'язаними рукавами і коміром. Образ також доповнили великі сонцезахисні окуляри. Своє розкішне волосся культова модель 90-з уклала в об'ємну зачіску. Макіяж вона зробила мінімальний, підкресливши вилиці легкими румянами, а губи - рожевим блиском.

Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила фанатів молодим зовнішнім виглядомЇй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила фанатів молодим зовнішнім виглядомСінді Кроуфорд на нових фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Я так люблю це лице", "Цеволосся!", "Чудова", "Ти виглядаєш чудово", "Прекрасна як завжди", "Така натуральна", "Класична краса", "Просто диво", - не можуть зупинитися фанати супермоделі.

Раніше Сінді показала своє дитяче фото, розчуливши шанувальників. Дівчинка вже тоді була надзвичайно красивою.

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