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Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила молодим зовнішнім виглядом

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США, Вівторок 22 червня 2021 21:28
Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила молодим зовнішнім виглядом Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд опублікувала нове фото, на якому прорекламувала новинки власного косметичного бренду. Але увага шанувальників була зосереджена тільки на квітучій зовнішності вічно молодої супермоделі.

Стильний кадр в блозі зірки просто засипали компліментами.

Сінді на фото зробили розкішну укладку, підкрутивши волосся і уклавши великими локонами. А макіяж зробили з легким сяйвом і в нейтральних тонах, що візуально зменшило років популярній ще в 90-і красуні.

"Я так рада нарешті випустити нашу нову лінію для волосся @meaningfulbeauty - вже сьогодні! Ми завжди говоримо про те, як наша шкіра буде старіти, але ми рідко говоримо про те, як наше волосся старіє... І я знаю, що моє волосся так сильно змінилося за ці роки, особливо після народження дітей, тому я хотіла створити цю лінію... Не можу дочекатися, коли ви спробуєте це!", - заінтригувала Сінді фанатів.

Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила молодим зовнішнім виглядомСінді Кроуфорд в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/cindycrawford)

Але у відповідь, крім захоплень від новинок, жінка отримала і масу компліментів своєму нев'янучому зовнішньому вигляду. "Не можу дочекатися", "Така красива", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Ідеальна", "Красуня Сінді", "Чудова", "Ти не змінюєшся", - пишуть їй шанувальники.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд раніше показала зворушливі фото з коханим чоловіком.

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