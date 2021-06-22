Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила молодим зовнішнім виглядом
Сінді Кроуфорд опублікувала нове фото, на якому прорекламувала новинки власного косметичного бренду. Але увага шанувальників була зосереджена тільки на квітучій зовнішності вічно молодої супермоделі.
Стильний кадр в блозі зірки просто засипали компліментами.
Сінді на фото зробили розкішну укладку, підкрутивши волосся і уклавши великими локонами. А макіяж зробили з легким сяйвом і в нейтральних тонах, що візуально зменшило років популярній ще в 90-і красуні.
"Я так рада нарешті випустити нашу нову лінію для волосся @meaningfulbeauty - вже сьогодні! Ми завжди говоримо про те, як наша шкіра буде старіти, але ми рідко говоримо про те, як наше волосся старіє... І я знаю, що моє волосся так сильно змінилося за ці роки, особливо після народження дітей, тому я хотіла створити цю лінію... Не можу дочекатися, коли ви спробуєте це!", - заінтригувала Сінді фанатів.
Сінді Кроуфорд в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/cindycrawford)
Але у відповідь, крім захоплень від новинок, жінка отримала і масу компліментів своєму нев'янучому зовнішньому вигляду. "Не можу дочекатися", "Така красива", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Ідеальна", "Красуня Сінді", "Чудова", "Ти не змінюєшся", - пишуть їй шанувальники.
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд раніше показала зворушливі фото з коханим чоловіком.