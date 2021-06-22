Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила молодим зовнішнім виглядом

Сінді на фото зробили розкішну укладку, підкрутивши волосся і уклавши великими локонами. А макіяж зробили з легким сяйвом і в нейтральних тонах, що візуально зменшило років популярній ще в 90-і красуні.

"Я так рада нарешті випустити нашу нову лінію для волосся @meaningfulbeauty - вже сьогодні! Ми завжди говоримо про те, як наша шкіра буде старіти, але ми рідко говоримо про те, як наше волосся старіє... І я знаю, що моє волосся так сильно змінилося за ці роки, особливо після народження дітей, тому я хотіла створити цю лінію... Не можу дочекатися, коли ви спробуєте це!", - заінтригувала Сінді фанатів.

Сінді Кроуфорд в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/cindycrawford)

Але у відповідь, крім захоплень від новинок, жінка отримала і масу компліментів своєму нев'янучому зовнішньому вигляду. "Не можу дочекатися", "Така красива", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Ідеальна", "Красуня Сінді", "Чудова", "Ти не змінюєшся", - пишуть їй шанувальники.