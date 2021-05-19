ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Їй точно 56? Розкішна Моніка Беллуччі підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Новость на русском →
, Середа 19 травня 2021 18:26
Їй точно 56? Розкішна Моніка Беллуччі підкорила квітучим зовнішнім виглядом Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі показала нове фото, яке змусило засумніватися в її реальному віці. Актриса виглядає нереально молодою!

Новий пост зірка знову присвятила одній зі своїх останніх зйомок.

Моніка на фото постала в натуральному вигляді: легкий макіяж підкреслив її природну красу. Знімок зроблений зблизька, а тому обличчя італійської кінодіви можна розглянути у всіх деталях. Гладка пружна шкіра, ніжний овал обличчя і чуттєві губи просто звели з розуму фанатів. Шанувальники відмовляються вірити, що Моніці 56.

Їй точно 56? Розкішна Моніка Беллуччі підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Моніка Беллуччі на новому фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Чудова", "Найкрасивіша назавжди", "Я люблю тебе, Моніка", "Прекрасна дівчина", "Чорт", "Виглядаєш феноменально", "Виглядаєш фантастично", - пишуть вони їй.

Нагадаємо, раніше молоду зовнішність актриси розкритикували. Шанувальники впевнені, що надмірний фотошоп тільки зменшив чарівності. Адже в свої роки Беллуччі, як і раніше, прекрасна, незважаючи на вікові зміни.

Раніше Моніка Беллуччі ностальгувала за роками кохання з Венсаном Касселем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу актриса мода модель Моника Беллуччи
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Євробачення 2021: стали відомі фіналісти конкурсу і чи пройшла Україна
Євробачення 2021: стали відомі фіналісти конкурсу і чи пройшла Україна