Їй точно 56? Розкішна Моніка Беллуччі підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Новий пост зірка знову присвятила одній зі своїх останніх зйомок.

Моніка на фото постала в натуральному вигляді: легкий макіяж підкреслив її природну красу. Знімок зроблений зблизька, а тому обличчя італійської кінодіви можна розглянути у всіх деталях. Гладка пружна шкіра, ніжний овал обличчя і чуттєві губи просто звели з розуму фанатів. Шанувальники відмовляються вірити, що Моніці 56.

Моніка Беллуччі на новому фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Чудова", "Найкрасивіша назавжди", "Я люблю тебе, Моніка", "Прекрасна дівчина", "Чорт", "Виглядаєш феноменально", "Виглядаєш фантастично", - пишуть вони їй.

Нагадаємо, раніше молоду зовнішність актриси розкритикували. Шанувальники впевнені, що надмірний фотошоп тільки зменшив чарівності. Адже в свої роки Беллуччі, як і раніше, прекрасна, незважаючи на вікові зміни.