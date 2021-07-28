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Фантастична: 47-річна Вікторія Бекхем захопила молодим зовнішнім виглядом

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Великобританія, Середа 28 липня 2021 20:20
Фантастична: 47-річна Вікторія Бекхем захопила молодим зовнішнім виглядом Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем давно не радувала фанатів своїми фото з прикладами макіяжу. І ось - сюрприз! Зірка продемонструвала, як за допомогою продуктів її бренду Victoria Beckham Beauty створити розкішний мейк-ап на вихід.

Заодно Вікторія надихнула армію фанатів своїм квітучим зовнішнім виглядом.

Вікторія Бекхем позує на фото в чорній сорочці і таких же брюках. З прикрас вона вибрала тонкий ланцюжок з діамантом, а ще золоті сережки. Акцент ікона стилю явно хотіла зробити на своєму б'юті-образі.

Вікторії виконали макіяж з легким бузково-ліловим серпанком на очах, бездоганним тоном із золотистим сяйвом, а також ретельно промальованими олівцем бровами. Губи дружини Девіда Бекхема тільки злегка тронуто помадою коричнево-золотистого відтінку, а вилиці підкреслені цегляними рум'янами. Останній штрих - накладні вії, які зробили погляд млосним і звабливим.

Фантастична: 47-річна Вікторія Бекхем захопила молодим зовнішнім виглядомФантастична: 47-річна Вікторія Бекхем захопила молодим зовнішнім виглядомВікторія Бекхем на нових фото (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія також зробила нову зачіску, оновивши колір: зірка взяла за основу свій звичний відтінок, але додала кілька світлих пасом біля лиця. Вийшов ефект "поцілованих сонцем" локонів. Те, що потрібно, для літа!

Шанувальники, побачивши свою улюблену бізнесвумен, як зазвичай, просто розтанули. Вони почали писати їй багато приємних коментарів. "Фантастична", "Ззавжди прекрасна", "Найкрасивіша", "просто вау", "Красива Вікторія", - милуються фоловери.

Раніше Вікторія показала свою спортивну фігуру, одягнувши легінси і топ.

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