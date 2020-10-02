Фантастично молода: 51-річна Дженніфер Лопес вразила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Співачка показала новий образ

Дженніфер Лопес запостила нове фото, на якому виглядає неймовірно молодо. Тому сприяв і молодіжний лук зірки. Співачка постала в базових речах, як вона сама підкреслила у підписі до посту: темно-синіх джинсах, а також короткій білій футболці, яка допомогла продемонструвати залізний прес знаменитості.

Окремої уваги заслуговує зачіска коханої жінки Алекса Родрігеса – довгі структурні локони Лопес розпустили по плечах. Швидше за все, пасма були накладними, тим не менш, зірка виглядала просто розкішно. За допомогою макіяжу вічно молодій зірці підкреслили сяючу шкіру, пухкі губи і виразний погляд.

Дженниефер Лопес зупинила час (фото: www.instagram.com/jlo)

Близько 2-х мільйонів лайків і тисячі коментарів від відданих фанатів не змусили себе чекати. "Вау", "Абсолютно прекрасна", "Це волосся!", "Бог – це жінка, і її ім'я Джей Ло", "Моя королева", "Класична королева", "Як? Просто як?", "Ти залишаєшся блискучої завжди, кожен день", "Натхнення", "Це моя мета", – пишуть численні фанати, яким буквально перехопило подих від такої краси.

Співачка в нових образах (фото: www.instagram.com/jlo)

Також Дженніфер виклала у себе в Instagram кілька фото з нової рекламної кампанії бренду The Coach, обличчям якого вона є вже давно. Співачка приміряла кілька комплектів одягу з однією і тією ж сумочкою. Луки можна сміливо брати за основу при створенні образів на цю осінь. Надихаємося!

Раніше співачка похвалилася стрункими ногами і бездоганним силуетом, одягнувши улюблений тренч прямо на голе тіло.