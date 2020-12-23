Фантастика: Санта Дімопулос в стильній сукні підкорила фанатів вишуканою красою

Санта Дімопулос розповіла, як рятувала свої волосся після участі в шоу "Танці з зірками", - тоді щоденні укладання погано позначилися на волоссі Санти. Довелося робити відновлювальні процедури і пити вітаміни, а також включити салони краси в список "встигнути до Нового року".

Судячи з останнього фото, яким ділиться Дімопулос у своєму мікроблозі, з волоссям вже все в порядку. Переможниця "Танців з зірками" демонструє шикарний образ на вечірці Dior.

Стильне плаття в коричнево-бордово-рожево-білих відтінках відмінно підійшло Дімопулос по колірній гамі, підкресливши засмагу після Дубая. Стриманий макіяж, проста укладка, прозорий манікюр - образ вийшов свіжим і вишуканим. В руках у Санти сумочка Dior.

Дімопулос на вечірці Dior (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Нагадаємо, що Санта Дімопулос після перемоги на шоу "Танці з зірками" відправилася з чоловіком і маленькою на відпочинок в Дубаї. Там вона полегшено зітхнула, тому що зможе, нарешті, забути про виснажливі тренування, костюми і "кіло" кометики і лаку для волосся.

Зірка поділилася лайфхаками, як "втекти" в теплі краї і не носити цілими днями маску для обличчя від коронавіруса - потрібно просто, щоб в готелі, куди ви летите, це не було обов'язковою умовою.