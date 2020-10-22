Фани масово здають квитки на концерт Полякової в Києві: що відбувається

Оля Полякова вперто наполягає на праві проводити концерти незважаючи на епідемію коронавірусу

Оля Полякова незважаючи на недавній скандал з її концертом у Харкові продовжує кликати шанувальників на грандіозне шоу, заплановане у Палаці спорту в Києві на 26 жовтня.

Співачка розмістила в Instagram афішу свого шоу "Королева ночі".

"Не турбуйтеся, концерт відбудеться, всі дозволи є, і пройде з дотриманням усіх заходів безпеки. Я зробила повторний тест, зі мною все добре, і зараз я набираюся сил, щоб запалити з вами не по-дитячому! Дуже вас прошу: одягайте маску, використовуйте антисептик, дотримуйтесь дистанції", - пише артистка.

Оля Полякова кличе фанів на концерт в Харкові (скрін: instagram.com/polyakovamusic)

Попри запевнення артистки багато фанів побоюються участі у масовому заході, особливо після загострення ситуації з коронавірусом в країні. Адже станом на 22 жовтня виявлено 7 053 нових хворих.

В коментарях українці намагаються збути квитки на майбутній концерт.

"Всім привіт, продам 2 квитки у vip-партер, 9 ряд. На жаль, не виходить піти;

Не зможу піти. Продаю свої 6 квитків, дешевше, ніж купували. Якщо цікавить пишіть в лічку;

Продам два квитки. Хороші місця;

Продам свої два квитки у фан-зону. Кому потрібно, пишіть;

Люди, думайте що вам важливіше! Потусити пару годин або злягти потім на пару тижнів!

Який концерт! Ви ж самі знаєте зараз всюди цей коронавірус. Вам що, гроші важніші за людей!

А як же карантин? або гроші важливіше?

Яка може бути дистанція у палаці спорту? З концерту повернуться тисячі заражених людей!"

Скрін коментарів

Нагадаємо, що Оля Полякова потрапила в грандіозний скандал з концертом у Харкові. Співачку і організаторів звинуватили у порушенні карантинного законодавства, було навіть відкрито кримінальну справу.

Пізніше артистка зіткнулась у прямому ефірі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Чиновник звинуватив її в тому, що після концерту 3 жовтня в Харкові погіршилася епідеміологічна ситуація з коронавірусом.