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Фея квіткового королівства: Кароль в шикарній зефірній сукні підкорила грацією і стрункими ніжками

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П'ятниця 27 серпня 2021 14:38
Фея квіткового королівства: Кароль в шикарній зефірній сукні підкорила грацією і стрункими ніжками Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль останнім часом балує шанувальників появами в ефектних вбраннях від кутюр. Її концертні образи для виступів до Дня Незалежності України викликали фурор і стали предметом бурхливих обговорень. Так, співачку навіть запідозрили у вагітності, адже вона з'явилася в незвичайному вбранні, яке додав її формам об'єм і породило масу чуток.

А Тіна продовжує зачаровувати шанувальників появою в нових розкішних образах, одним з яких поділилася в Instagram.

Тіна одягалася в оригінальне вечірнє зефірне плаття зі шлейфом від ліванського бренду Azzi & Osta, відомого своїми розкішними кутюрними колекціями. Вбрання цього будинку мод обирають Бейонсе, Меган Фокс і королева Ранія.

Розріз на вбранні української поп-діви дозволив їй похвалитися стрункими ніжками. Розкішний незвичайний шлейф-мантія з легкими повітряними дрібними рюшами і асиметрично оформлений ліф з оригінальною односторонньою баскою виглядали дуже ефектно і креативно.

Фея квіткового королівства: Кароль в шикарній зефірній сукні підкорила грацією і стрункими ніжками

Фея квіткового королівства: Кароль в шикарній зефірній сукні підкорила грацією і стрункими ніжками

Фея квіткового королівства: Кароль в шикарній зефірній сукні підкорила грацією і стрункими ніжками

Тіна постала в розкішній сукні від кутюр (фото: instagram.com/tina_karol)

Зірка вирішила не перевантажувати образ прикрасами і вибрала ланцюжок з великим підвісом і невеликі акуратні звисаючі сережки. Волосся вона уклала в ідеально акуратні голлівудські локони. Макіяж - ніжний, витриманий в рожевих тонах.

Тіна витончено позує на камеру, демонструючи грацію і елегантну сексуальність.

У шанувальників перехопило подих від споглядання своєї улюблениці в казковому вбранні.

  • А говорили, принцес не існує
  • Королева наших сердець
  • Така сильно красива
  • Шикарна
  • Королева
  • Така повітряна
  • Нереальна
  • На фею схожа з цукеркового і квіткового королівства! Дуже красива!
  • Чарівна
  • Зефірка
  • Супер ніжки

До слова, в ще одній шикарній сукні від цього ж ліванського Будинку моди Тіна блищала на концерті в рамках вручення премії "Національна Легенда України".

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Тіна Кароль
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