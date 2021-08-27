Фея квіткового королівства: Кароль в шикарній зефірній сукні підкорила грацією і стрункими ніжками
Тіна Кароль останнім часом балує шанувальників появами в ефектних вбраннях від кутюр. Її концертні образи для виступів до Дня Незалежності України викликали фурор і стали предметом бурхливих обговорень. Так, співачку навіть запідозрили у вагітності, адже вона з'явилася в незвичайному вбранні, яке додав її формам об'єм і породило масу чуток.
А Тіна продовжує зачаровувати шанувальників появою в нових розкішних образах, одним з яких поділилася в Instagram.
Тіна одягалася в оригінальне вечірнє зефірне плаття зі шлейфом від ліванського бренду Azzi & Osta, відомого своїми розкішними кутюрними колекціями. Вбрання цього будинку мод обирають Бейонсе, Меган Фокс і королева Ранія.
Розріз на вбранні української поп-діви дозволив їй похвалитися стрункими ніжками. Розкішний незвичайний шлейф-мантія з легкими повітряними дрібними рюшами і асиметрично оформлений ліф з оригінальною односторонньою баскою виглядали дуже ефектно і креативно.
Тіна постала в розкішній сукні від кутюр (фото: instagram.com/tina_karol)
Зірка вирішила не перевантажувати образ прикрасами і вибрала ланцюжок з великим підвісом і невеликі акуратні звисаючі сережки. Волосся вона уклала в ідеально акуратні голлівудські локони. Макіяж - ніжний, витриманий в рожевих тонах.
Тіна витончено позує на камеру, демонструючи грацію і елегантну сексуальність.
У шанувальників перехопило подих від споглядання своєї улюблениці в казковому вбранні.
- А говорили, принцес не існує
- Королева наших сердець
- Така сильно красива
- Шикарна
- Королева
- Така повітряна
- Нереальна
- На фею схожа з цукеркового і квіткового королівства! Дуже красива!
- Чарівна
- Зефірка
- Супер ніжки
До слова, в ще одній шикарній сукні від цього ж ліванського Будинку моди Тіна блищала на концерті в рамках вручення премії "Національна Легенда України".