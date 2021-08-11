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"Фігура краща, ніж у Ірини Шейк": Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди

Новость на русском →
Португалія, Середа 11 серпня 2021 09:58
"Фігура краща, ніж у Ірини Шейк": Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк цього літа плідно працює і не менш інтенсивно відпочиває. Повернувшись з Чорногорії, вона встигла побувати на українському курорті в Чернівецькій області і знову вирушила в дорогу. Леся з важким серцем залишила свого улюбленця Рафіка в Україні і поїхала відпочивати до Португалії, а саме – на Мадейру. Так, Леді Ле не втрачає надії зустріти тут легендарного Роналдо і навіть готова без роздумів відправитися з ним на побачення.

Порцією гарячих фото з Мадейри вона поділилася в Instagram.

Леся позує в ніжно-рожевому спокусливому бікіні. Верх купальника - топ-халтер, який схрещується на шиї і дозволяє підкреслити пружні груди, частково оголивши їх. Низ - ефектні плавки на зав'язках з боків. Леді Ле розташувалася в басейні на даху готелю, звідки відкривається приголомшливий вид на околиці і безкраї морські простори.

&quot;Фігура краща, ніж у Ірини Шейк&quot;: Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди

&quot;Фігура краща, ніж у Ірини Шейк&quot;: Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди

&quot;Фігура краща, ніж у Ірини Шейк&quot;: Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди

Леся Нікітюк показала гарячі кадри з Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Найстаріший курорт Європи, і наймолодша на ньому", - як завжди з долею гумору підписала ведуча видовищні відверті кадри.

Шанувальники оцінили бікіні зірки і захопилися її стрункою модельною фігурою.

  • Фігура краще, ніж у Ірини Шейк
  • Дуже супер сексі!
  • Леся, ти красуня
  • Купальник просто вогонь
  • Богиня! Ну що ще сказати
  • Німфа морська
  • Русалонька
  • Шикарно
  • Цукерочка
  • Ви тільки подивіться, яка красива і неймовірна

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк попросила допомогти їй вибрати супутника життя і попросила шанувальників порадити, представник якої професії їй підійде найбільше.

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Леся Нікітюк
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