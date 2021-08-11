"Фігура краща, ніж у Ірини Шейк": Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди
Леся Нікітюк цього літа плідно працює і не менш інтенсивно відпочиває. Повернувшись з Чорногорії, вона встигла побувати на українському курорті в Чернівецькій області і знову вирушила в дорогу. Леся з важким серцем залишила свого улюбленця Рафіка в Україні і поїхала відпочивати до Португалії, а саме – на Мадейру. Так, Леді Ле не втрачає надії зустріти тут легендарного Роналдо і навіть готова без роздумів відправитися з ним на побачення.
Порцією гарячих фото з Мадейри вона поділилася в Instagram.
Леся позує в ніжно-рожевому спокусливому бікіні. Верх купальника - топ-халтер, який схрещується на шиї і дозволяє підкреслити пружні груди, частково оголивши їх. Низ - ефектні плавки на зав'язках з боків. Леді Ле розташувалася в басейні на даху готелю, звідки відкривається приголомшливий вид на околиці і безкраї морські простори.
Леся Нікітюк показала гарячі кадри з Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Найстаріший курорт Європи, і наймолодша на ньому", - як завжди з долею гумору підписала ведуча видовищні відверті кадри.
Шанувальники оцінили бікіні зірки і захопилися її стрункою модельною фігурою.
- Фігура краще, ніж у Ірини Шейк
- Дуже супер сексі!
- Леся, ти красуня
- Купальник просто вогонь
- Богиня! Ну що ще сказати
- Німфа морська
- Русалонька
- Шикарно
- Цукерочка
- Ви тільки подивіться, яка красива і неймовірна
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк попросила допомогти їй вибрати супутника життя і попросила шанувальників порадити, представник якої професії їй підійде найбільше.