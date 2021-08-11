"Фігура краща, ніж у Ірини Шейк": Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди

Леся Нікітюк цього літа плідно працює і не менш інтенсивно відпочиває. Повернувшись з Чорногорії, вона встигла побувати на українському курорті в Чернівецькій області і знову вирушила в дорогу. Леся з важким серцем залишила свого улюбленця Рафіка в Україні і поїхала відпочивати до Португалії, а саме – на Мадейру. Так, Леді Ле не втрачає надії зустріти тут легендарного Роналдо і навіть готова без роздумів відправитися з ним на побачення.

Порцією гарячих фото з Мадейри вона поділилася в Instagram.

Леся позує в ніжно-рожевому спокусливому бікіні. Верх купальника - топ-халтер, який схрещується на шиї і дозволяє підкреслити пружні груди, частково оголивши їх. Низ - ефектні плавки на зав'язках з боків. Леді Ле розташувалася в басейні на даху готелю, звідки відкривається приголомшливий вид на околиці і безкраї морські простори. Леся Нікітюк показала гарячі кадри з Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk) "Найстаріший курорт Європи, і наймолодша на ньому", - як завжди з долею гумору підписала ведуча видовищні відверті кадри. Шанувальники оцінили бікіні зірки і захопилися її стрункою модельною фігурою. Фігура краще, ніж у Ірини Шейк

Дуже супер сексі!

Леся, ти красуня

Купальник просто вогонь

Богиня! Ну що ще сказати

Німфа морська

Русалонька

Шикарно

Цукерочка

Ви тільки подивіться, яка красива і неймовірна