Фігура мрії: 48-річна Хайді Клум в топі і модних брюках підірвала мережу

Німецька супермодель і телеведуча Хайді Клум - вічний предмет захоплення шанувальників по всьому світу. Життєрадісна, активна, успішна, а ще - неймовірно красива і струнка. Здається, енергійна зірка встигає все: виховувати чотирьох дітей, відпочивати з молодим чоловіком, а аще регулярно навідуватися на світські тусовки. Новий вихід Хайді пов'язаний з шоу America's Got Talent, де вона виступає в якості судді. Для чергового випуску зірка вибрала вбрання від свого улюбленого бренду Dolce&Gabbana, одягнувшись в речі марки з голови до ніг.

Хайді Клум в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Аутфіт Клум склали відвертий топ, що оголив живіт і підкреслив груди, модні широкі штани і тонка сорочка. Зшиті з тканини з поєднанням різних принтів - від квіткового до леопардового - речі відмінно передавали зухвалий характер моделі, яка обожнює виділятися і не боїться висловлювати себе. Доповнили лук чорні босоніжки на шпильках, а також сережки і кільця з великими квітами і перлами. Останній штрих - висока укладка і яскравий макіяж. Хайді виглядала просто чудово - надихаємося!