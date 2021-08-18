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Фігура мрії: 48-річна Хайді Клум в топі і модних брюках підірвала мережу

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США, Середа 18 серпня 2021 20:33
Фігура мрії: 48-річна Хайді Клум в топі і модних брюках підірвала мережу Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: RBC.UA

Хайді Клум вийшла в світ в стильному образі від знаменитого італійського бренду Dolce&Gabbana, який підкреслив струнку фігуру супермоделі.

Галерея в новому образі зібрала масу похвал на просторах мережі. Милуємося вічно молодою супермоделлю!

Німецька супермодель і телеведуча Хайді Клум - вічний предмет захоплення шанувальників по всьому світу. Життєрадісна, активна, успішна, а ще - неймовірно красива і струнка. Здається, енергійна зірка встигає все: виховувати чотирьох дітей, відпочивати з молодим чоловіком, а аще регулярно навідуватися на світські тусовки. Новий вихід Хайді пов'язаний з шоу America's Got Talent, де вона виступає в якості судді. Для чергового випуску зірка вибрала вбрання від свого улюбленого бренду Dolce&Gabbana, одягнувшись в речі марки з голови до ніг.

Фігура мрії: 48-річна Хайді Клум в топі і модних брюках підірвала мережуФігура мрії: 48-річна Хайді Клум в топі і модних брюках підірвала мережуФігура мрії: 48-річна Хайді Клум в топі і модних брюках підірвала мережуФігура мрії: 48-річна Хайді Клум в топі і модних брюках підірвала мережуФігура мрії: 48-річна Хайді Клум в топі і модних брюках підірвала мережуХайді Клум в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Аутфіт Клум склали відвертий топ, що оголив живіт і підкреслив груди, модні широкі штани і тонка сорочка. Зшиті з тканини з поєднанням різних принтів - від квіткового до леопардового - речі відмінно передавали зухвалий характер моделі, яка обожнює виділятися і не боїться висловлювати себе. Доповнили лук чорні босоніжки на шпильках, а також сережки і кільця з великими квітами і перлами. Останній штрих - висока укладка і яскравий макіяж. Хайді виглядала просто чудово - надихаємося!

Також своїм розкішним тілом недавно похвалилася 47-річна Пенелопа Крус.

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