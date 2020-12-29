Фігура мрії: 54-річна Сальма Хайєк підкорила мережу розкішним тілом в мікробікіні

Сальма Хайєк вирішила оригінально провести рік, що минає, запостивши сміливі фото в купальнику. 54-річна актриса позує на тлі розкішного морського пейзажу з пальмами і блакитною водою. Одягнена вона в бікіні фіолетового відтінку, а також халат з яскравим принтом. Завершує образ маленький капелюшок та великі сонцезахисні окуляри. Волосся вічно молода зірка зібрала у хвіст на маківці, а від макіяжу відмовилася.

Сальма Хайєк порадувала новими фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Останні дні 2020 року. Я ніколи не була так вдячна за здоров'я і спілкування з природою", - написала Сальма. Шанувальники оцінили не тільки позитивний настрій актриси, але і її красу. Тим більше що відвертий купальник просто чудово підкреслив усі достоїнства фігури теледіви: особливо її апетитні форми і тонку талію.

"Ти найкрасивіша в світі!", "Це неможливо бути такою красивою", "Краща завжди", "Просто вау", "Ідеал", "Розкішна жінка", "Я люблю тебе, Сальма", - почали писати знаменитості шанувальники. Багато з них зазначили, що колір купальника їй дуже до лиця. А до того ж відмінно відтіняє золотистий відтінок, який вже встигла придбати її шкіра.

Раніше ми писали, що Сальма Хайєк показала фото з мамою свого чоловіка і виглядала неймовірно молодо.