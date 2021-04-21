Фігура мрії: Кім Кардашьян в "голій" сукні демонструє розкішні форми
Кім Кардашьян знає толк у відвертих вбраннях. Зірка обожнює, коли до неї прикута вся увага, і не збирається порушувати цю традицію.
Новий пост Кім присвятила демонстрації своєї хоч і нестандартної, але бездоганної фігури, на думку фоловерів.
Кім приміряла "голе" плаття з відвертими вирізами на грудях, животі і з високим розрізом на стегнах. Бежевий відтінок підкреслив засмагу, а крій - спокусливі форми і вигини багатодітної мами. Вбрання виглядає неймовірно сексуально: як відомо, часткова оголеність інтригує ще більш, ніж повна.
Кім Кардашян на пляжі (фото: instagram.com/kimkardashian)
Примітно, що Кім, яка зазвичай обожнює робити виразний макіяж навіть в спортзал, знову постала перед фанатами з чистим обличчям. Мабуть, зірка врахувала компліменти фанатів, які пишуть їй, що в натуральному вигляді вона виглядає більш милою і привабливою.
Підпис 40-річна зірка додала до посту загадковий. "Вам не зрозуміти", - написала вона. "Ох, я все прекрасно розумію, ти вогонь!", "Прекрасна без зусиль", "Найбільш класна персона на планеті", "Ок, це плаття просто створено для тебе!", "Моя улюблениця", "Впевненість - це краса" , - почула вона у відповідь.
Раніше ми писали, що колишній чоловік Кім нарешті відповів на заяву Кім про розлучення. Пара має намір залагодити всі питання мирно. Але своє Каньє Уест забрати все ж має намір.