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Фігура мрії: Кім Кардашьян в "голій" сукні демонструє розкішні форми

Новость на русском → , Середа 21 квітня 2021 14:28
Фігура мрії: Кім Кардашьян в "голій" сукні демонструє розкішні форми Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян знає толк у відвертих вбраннях. Зірка обожнює, коли до неї прикута вся увага, і не збирається порушувати цю традицію.

Новий пост Кім присвятила демонстрації своєї хоч і нестандартної, але бездоганної фігури, на думку фоловерів.

Кім приміряла "голе" плаття з відвертими вирізами на грудях, животі і з високим розрізом на стегнах. Бежевий відтінок підкреслив засмагу, а крій - спокусливі форми і вигини багатодітної мами. Вбрання виглядає неймовірно сексуально: як відомо, часткова оголеність інтригує ще більш, ніж повна.

Фігура мрії: Кім Кардашьян в &quot;голій&quot; сукні демонструє розкішні формиФігура мрії: Кім Кардашьян в &quot;голій&quot; сукні демонструє розкішні формиФігура мрії: Кім Кардашьян в &quot;голій&quot; сукні демонструє розкішні форми

Кім Кардашян на пляжі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Примітно, що Кім, яка зазвичай обожнює робити виразний макіяж навіть в спортзал, знову постала перед фанатами з чистим обличчям. Мабуть, зірка врахувала компліменти фанатів, які пишуть їй, що в натуральному вигляді вона виглядає більш милою і привабливою.

Підпис 40-річна зірка додала до посту загадковий. "Вам не зрозуміти", - написала вона. "Ох, я все прекрасно розумію, ти вогонь!", "Прекрасна без зусиль", "Найбільш класна персона на планеті", "Ок, це плаття просто створено для тебе!", "Моя улюблениця", "Впевненість - це краса" , - почула вона у відповідь.

Раніше ми писали, що колишній чоловік Кім нарешті відповів на заяву Кім про розлучення. Пара має намір залагодити всі питання мирно. Але своє Каньє Уест забрати все ж має намір.

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