ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фігура мрії: Кім Кардашьян захопила досконалим тілом в купальнику

Новость на русском →
США, Вівторок 15 червня 2021 19:31
Фігура мрії: Кім Кардашьян захопила досконалим тілом в купальнику Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашян знає, як підтримувати свої ідеальні форми. Так, харчування однієї з найпопулярніших в світі інстадів розписано від і до.

Але часом Кім все ж дозволяє собі відступи від правил. Що йде тільки на користь її фігурі і настрою! Останній пост багатодітної мами - найкращий тому доказ.

Кім показала нове фото в бікіні: вона вибрала купальник блідо-салатного відтінку, який підкреслило її осину талію і пишні стегна. Кім позує на тлі басейну і шезлонгів. По всьому, зірка вирушила відпочивати. Як завжди, під час відпустки вона дає своїй шкірі відпочити, а тому абсолютно не використовувала макіяжу. Від укладок 40-річна бізнесвумен також відмовилася, розпустивши довге волосся по плечах.

Фігура мрії: Кім Кардашьян захопила досконалим тілом в купальникуКім Кардашян у новому бікіні (фото: instagram.com/kimkardashian)

В руках Кім тримає тако - одну зі своїх улюблених страв мексиканської кухні. До слова, Кім завжди намагається вибирати вегетаріанські варіанти їжі. Так що напевно і цього разу не змінила своїм правилам.

"Це ще тако вівторок?!?!",- написала Кім під знімком. "Тепер я хочу тако!", "Я хочу твій веганський тако", "Ідеал", "Мій улюблений", "Прекрасна", "Вау, ти просто супер", - посипалися на неї у відповідь коментарі.

Нагадаємо, нещодавно Кім показала спокусливий образ, який склав відвертий корсет і ультрамодний костюм.

Читайте LITE в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу пляж плавание звезда фигура мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Пенсіонерів змусять платити за проїзд у громадському транспорті: хто це придумав і навіщо
Пенсіонерів змусять платити за проїзд у громадському транспорті: хто це придумав і навіщо