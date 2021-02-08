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Фігура мрії: напівоголена Белла Хадід демонструє ідеальне тіло у купальнику

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 21:28
Фігура мрії: напівоголена Белла Хадід демонструє ідеальне тіло у купальнику Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід опублікувала серію гарячих кадрів в купальнику. Дівчина показала бездоганну фігуру і стильний пляжний лук.

Фото і ролики модель запостила у своєму блозі мережі Instagram.

Белла Хадід вже давно підкорила фешн-індустрію і світову мережу. Молодша із знаменитих сестер не раз була названа найкрасивішою дівчиною в світі, незважаючи на явне втручання майстрів б'юті-індустрії та пластичної хірургії. Ефектна зовнішність і струнка фігура легко дозволили 24-річній моделі отримати масу вигідних пропозицій і прикрасити обкладинки рекордної кількості глянцевих журналів.

Раніше старша сестра Белли - Джіджі - показала першу фотосесію, зроблену після вагітності та пологів.

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