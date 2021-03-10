Фігура - вогонь! 51-річна Дженніфер Лопес в костюмі з латексу захопила формами

Дженніфер Лопес вкотре довела, що її розкішна фігура з роками стає тільки більш привабливою. Зірка позує в облягаючому костюмі з латексу, який зробив її тіло просто досконалим.

Дженніфер позує в топі з довгими рукавами, що оголив живіт, а також легінсах з високою посадкою з білого латексу. Доповнюють картину туфлі на високих шпильках з принтом під зебру. Ця зйомка була створена для рекламної кампанії нової лінії взуття від Лопес, яку вона створила для американської компанії Designer Brands Inc.

Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Струнка фігура і молодий зовнішній вигляд 51-річної зірки викликали фурор серед її послідовувачів. "Дженніфер, ти неймовірна", "Ці кадри - це просто щось", "Бездоганна", "Супер", "Фігура - вогонь", "Люблю тебе", "Краса", "Милашка", "Яка ж ти гарненька", - засипали зірку компліментами.