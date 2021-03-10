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Фігура - вогонь! 51-річна Дженніфер Лопес в костюмі з латексу захопила формами

Новость на русском → США, Середа 10 березня 2021 22:35
Фігура - вогонь! 51-річна Дженніфер Лопес в костюмі з латексу захопила формами Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес вкотре довела, що її розкішна фігура з роками стає тільки більш привабливою. Зірка позує в облягаючому костюмі з латексу, який зробив її тіло просто досконалим.

Фото Дженніфер запостила на своїй сторінці в мережі Instagram, викликавши справжній захват серед своїх фанатів.

Дженніфер позує в топі з довгими рукавами, що оголив живіт, а також легінсах з високою посадкою з білого латексу. Доповнюють картину туфлі на високих шпильках з принтом під зебру. Ця зйомка була створена для рекламної кампанії нової лінії взуття від Лопес, яку вона створила для американської компанії Designer Brands Inc.

Фігура - вогонь! 51-річна Дженніфер Лопес в костюмі з латексу захопила формамиФігура - вогонь! 51-річна Дженніфер Лопес в костюмі з латексу захопила формами

Фігура - вогонь! 51-річна Дженніфер Лопес в костюмі з латексу захопила формамиДженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Струнка фігура і молодий зовнішній вигляд 51-річної зірки викликали фурор серед її послідовувачів. "Дженніфер, ти неймовірна", "Ці кадри - це просто щось", "Бездоганна", "Супер", "Фігура - вогонь", "Люблю тебе", "Краса", "Милашка", "Яка ж ти гарненька", - засипали зірку компліментами.

Не так давно Дженніфер порадувала також і фото, зробленим в домашній обстановці. Зірка позує напівоголеною у власній ванній, ніжачись у піні.

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