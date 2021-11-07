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Без фільтрів і макіяжу: Тіна Кароль показала, як виглядає насправді

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Неділя 07 листопада 2021 15:26
Без фільтрів і макіяжу: Тіна Кароль показала, як виглядає насправді Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Тіна Кароль не боїться показуватися перед шанувальниками в природному вигляді. Вони зазначають – зірка виглядає немов дівчисько. Нещодавно Тіна змінила імідж і стала яскравою блондинкою з густим чубчиком. У такому образі вона вже встигла знятися в декількох пікантних фотосетах. А на запитання шанувальників про експерименти з іміджем зазначає, що любить змінюватися і вітає трансформації.

Відео повсякденного образу без косметики співачка поділилася в Instagram.

Кароль показала ролик, на якому постала без макіяжу і фільтрів. Вона позувала біля дзеркала в домашніх інтер'єрах. На співачці - чорний облягаючий комбінезон, вона доповнила образ високими чобітьми-панчохами на підборах. Тіна зібрала волосся в хвіст.

На відео з авто артистка звертається до шанувальників у жартівливій формі.

"Пропоную завести аккаунт чубчик Тіни і її удачі і невдачі", - висловилася вона в камеру, поправляючи пасмо.

До слова, нещодавно зірка розкрила деякі подробиці особистого життя. Так, вона розповіла, що займається силовою йогою. Тіна досить часто ділиться з фанами відео своїх тренувань, на яких повторює справжні акробатичні трюки. Така грунтовна підготовка допомагає зірці тримати себе у формі.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль заінтригувала оригінальним натяком на шлюб, а пізніше зізналася, що відкрито говорити про особисте життя поки не хоче. Але тут же зазначила, що другої половиники у неї вже немає.

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Тіна Кароль
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