На тлі чуток про зраду: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес демонструють почуття на людях

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес з'явилися разом на "Суперкубку-2021". Пара вирішила довести, що у них в стосунках все чудово.

Алекс Родрігес потрапив в неприємну історію: коханого Дженніфер Лопес звинуватили в романтичному зв'язку на стороні. За словами інсайдерів, бейсболіст вів листування і спілкувався у фейстаймі з 30-річною зіркою реаліті-шоу "Південна чарівність" Медісон ЛеКрой. Також є інформація, що пара зустрічалася в Майамі. Сама дівчина спростувала ці заяви, втім, визнавши, що листування мало місце бути. Але конкретних імен ніхто не називав. Ні Алекс, ні Дженніфер ситуацію не коментували.

У Дженніфер і Алекса все чудово (фото: instagram.com/arod)

Тому поява пари на публіці стала доказом, що закохані змогли подолати цю ситуацію. Або ж що вона і правда була сильно перебільшена пресою. Дженніфер і Алекс відвідали "Суперкубок-2021". Пара мило усміхалась у камери, трималася за руки і всіляко прагнула показати, що у них все чудово.

Нагадаємо, в минулому році Лопес з Шакірою стали зірками шоу. У цьому році на SuperBowl блищав The Weeknd. За словами колишнього коханого Белли Хадід, його номер коштував близько 7 мільйонів доларів. Виступ, що буквально підірвав мережу, супроводжувалося балетом в масках, а сам репер заспівав свої хіти прямо з трибун.