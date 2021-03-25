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Ці форми! Ешлі Грем в крихітному топі захопила розкішним тілом

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 22:31
Ці форми! Ешлі Грем в крихітному топі захопила розкішним тілом Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем показала новий образ, який вигідно підкреслив її ефектну зовнішність.

Пишнотіла красуня запостила відео у своєму блозі Instagram.

Ешлі Грем, яка обожнює демонструвати свої пишні форми, показала новий ролик у відвертому вбранні. Модель одягнула білі штани, а також крихітний топ, який оголив її груди. Доповнили весняний образ великі золотисті сережки-кільця (тренд номер один вже який сезон), а також стильні окуляри від Quay Australia. Волосся вона заплела у високий зухвалий хвіст.

Ешлі Грем підкорила розкішною фігурою (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель зробила яскравий макіяж і посилає шанувальникам повітряні поцілунки. Виглядає Ешлі чудово, за що і отримала масу компліментів: "Так, королева", "Чорт забирай", "Така мила", "Чудова", "Найкраща", "Класно виглядаєш", "Рольова модель", "Господи, ти можеш мені продати все що завгодно", "Дивна"...

Ці форми! Ешлі Грем в крихітному топі захопила розкішним тілом

Эшли Грэм - смелая девушка (фото: instagram.com/ashleygraham)

У сторіз Грем також додала фото в чорному комплекті білизни, показавши свою фігуру у всій красі.

Ешлі Грем днями показала рідкісні сімейні кадри. Модель відпочиває з чоловіком і сином на морському курорті.

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