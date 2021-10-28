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Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в Instagram

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Четвер 28 жовтня 2021 21:24
Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в Instagram Ешлі Грем, Емілі Ратаковскі та Ельза Хоск (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Днями Емілі Ратаковскі розкрила подробиці своїх пологів в найдрібніших деталях. 30-річна модель і бізнесвумен збирається випустити книгу "Моє тіло", і зараз заманює фанатів уривками з неї. Молода жінка зізналася, що пологи супроводжувалися "всепоглинаючим болем, який вона відчувала кожною клітиною свого тіла", і вона всерйоз побоювалася, що вони з малюком "не впораються". Раніше Ратаковскі ділилася інтимними кадрами на останніх термінах вагітності, а після народження сина - першими моментами з ним.

І Емілі - далеко не перша і не єдина, хто любить бути відвертими на ці теми. Згадуємо, хто ще зі знаменитих матусь любить транслювати свої материнські будні в мережу.

У сучасному світі звичка показувати материнство як воно є стала справжнім трендом. Однією з найбільш затятих його послідовниць стала Ешлі Грем, яка записала подкаст, як вона народжувала в домашніх умовах, після модель показувала процес зціджування молока в таксі і заміни малюкові памперсів в громадському туалеті... Шведська модель Ельза Хоск після пологів написала серію постів з шокуюче відверитими деталями процесу. А пізніше ділилася інтимними кадрами з новонародженим малятком. Співачка Пінк показує, як годує дитину грудьми на прогулянці... Хто ще? Милуємося найсміливішими матусями на просторах мережі.

Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в Instagram

Ешлі Грем (фото/відео: instagram.com/ashleygraham)

Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в Instagram

Емі Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)

Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в InstagramКейт Аптон (фото: instagram.com/kateupton)

Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в InstagramЕмілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в InstagramЕльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в InstagramПінк (фото: instagram.com/pink)

Також ми писали про голлівудських актрис за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурами.

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