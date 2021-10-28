Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в Instagram

Днями Емілі Ратаковскі розкрила подробиці своїх пологів в найдрібніших деталях. 30-річна модель і бізнесвумен збирається випустити книгу "Моє тіло", і зараз заманює фанатів уривками з неї. Молода жінка зізналася, що пологи супроводжувалися "всепоглинаючим болем, який вона відчувала кожною клітиною свого тіла", і вона всерйоз побоювалася, що вони з малюком "не впораються". Раніше Ратаковскі ділилася інтимними кадрами на останніх термінах вагітності, а після народження сина - першими моментами з ним.

І Емілі - далеко не перша і не єдина, хто любить бути відвертими на ці теми. Згадуємо, хто ще зі знаменитих матусь любить транслювати свої материнські будні в мережу.