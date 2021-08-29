Фраймут розсекретила свої заробітки в соцмережі і зробила зізнання: "я за багатство"

Ольга Фреймут нещодавно зізналася, як і на чому заробляє після того, як покинула ТБ , а тепер виявилося, що у зірки є ще одне непогане джерело доходу – Instagram. Варто зазначити, що багато зірок використовують фотоблог для колаборцій з брендами, і роблять це досить успішно. Але Ольга зазначає, що розцінки на піар у неї немаленькі.

В інтерв'ю для YouTube - каналу "Big Money" вона розсекретила свої суми.

Так, наприклад, рекламний пост на особистій сторінці зірки коштує дорожче, ніж Stories.

"Ми спеціально поставили високі ціни. Реклама в сторіс коштує 700 доларів. Кожна наступна реклама - також 700 доларів. Пост - це додаткова послуга", - розповіла ведуча.

Ольга зазначила, що по бартеру не працює. Тобто обміняти рекламу на продукт або послугу від замовника не погоджується. Крім цього, телезірка не веде корпоративи. Раньше, коли вона ще займалася веденням заходів, її послуги коштували 5-6 000 доларів.

Ольга розповіла про свої амбіції і доходи

"Це мало. Мої колеги за свої послуги беруть набагато більше грошей", - заявила Фреймут, натякнувши на "вусатого колегу" в пишною шевелюрою, але імен не називала.

На даний момент Фреймут веде конференції, презентації, модерує заходи.

Ольга зізналася, що у неї завжди були амбіції, а найкращий мотиватр для ведучої – її діти.

"Я за багатство. Якщо прийшла в цей світ, навіщо мені бідосею по цьому світу ходити? Я хочу сповна прожити це життя. У мене є мрія купити приватний літак, щоб мої діти вчилисьілсь в хороших школах. Щоб я на старості років не опинилася десь в будинку престарілих під Житомиром, а в Бад-Рагац", - поділилася своїми поглядами на життя Ольга.