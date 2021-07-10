Фреймут розсекретила джерела доходу, особисте авто і вразила значним гонораром

Ольга Фреймут активно вчить користувачів мережі етикету - ведуча знімає короткі ролики для фотоблогу, де розповідає, як себе вести в делікатних ситуаціях. А ось на ТБ повертатися поки не має наміру.

Так, Ольга стала головною героїнею свіжого випуску " 33 за 3 " і відповіла на запитання ведучої Олександри Кучеренко.

Ольга - багатогранна і різнопланова особистість. Саму себе вона може охарактеризувати, як справедливу, охайну і стервозну. До слова, вона вважає себе однією з найкращих ведучих України, а в топ-3 профі включила також Дмитра Комарова та Олега Панюту.

До слова, найбільш значущим досягненням в житті Ольга вважає кар'єру. Правда, останнім часом їй не подобатися, як вона виглядає в кадрі, тому на телебачення повертатися поки не має наміру, незважаючи на на те, що її чоловік Володимир Локотко – телепродюсер.

Ольга не хоче повертатися на ТБ (фото: instagram.com/freimutolia)

"Дуже погано працювати з чоловіком. А "Ревізор" на біс... Успіх" Ревізора" не повторити, тому я залишу його спогадах і не буду чіпати", - зізналася Фреймут.

Разом з цим, у Ольги є і серйозні комплекси. Наприклад, вона зізнається, що так і не подолала в собі комплекс некрасивого тіла, а також зізналася, що б поміняла.

"Змінила б голос. Хотіла б солідний і впевнений голос", - заявила ведуча.

Ольга згадала найжахливіший комплімент, який чула. Їм ведучу "нагородив" колишній. "Він сказав, що у мене дуже великі легені", - розповіла Фреймут.

Ольга виявилася забобонною людиною (фото: instagram.com/freimutolia)

У ведучої є і фобії. Так, вона боъться літати в літаках. У неї також є своєрідності особиста прикмета. Після виходу з дому першим вона повинна зустріти чоловіка. "Якщо я побачу жінку, то все", - зізнається вона.

Також Ольга розсекретила джерела своїх доходів. До слова, між популярністю і грошима вона обирає останнє. Так, зараз Ольга заробляє як коуч з етикету. "Це етикет - лекції, конференції, книги", - розповіла про особисті джерела фінансового благополуччя ведуча.

Вона згадувала про найсолідніший гонорар за все життя. "Був новорічний корпоратив, після нього розрахувалися. Я вдома подивилася і зрозуміла, що я можу купити квартиру", - згадала Ольга.

Ведуча їздить на солідному авто - Range Rover Evoque. Останній розкішний подарунок від чоловіка - кольє Bvlgari. До слова, в чоловіковы її лякає його педантичність.

Ольга розсекретила найзначніший гонорар