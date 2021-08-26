Фролова в купальнику вразила стрункістю і зачарувала вміннями синочка: "кайф в чистому вигляді"
Василиса Фролова п'ять місяців тому народила первістка Родіона. Ведуча зізналася, що вже й не сподівалася стати мамою, тому малюка вважає справжнім подарунком долі. Буквально з перших місяців життя хлопчика Василиса брала його з собою на різні заході, так що він буквально з пелюшок влився в активне світське життя. Тим часом, його мама може похвалитися стрункими формами після пологів, які демонструє у відкритих аутфітах.
Василіса запостила спільне фото з сином в Instagram, на якому постала в смугастому злитому купальнику.
Вона робить селфі, тримаючи непосиду Родіона на руках. Малюк усміхається, а його мама демонструє стрункі форми на камеру.
"Величезна людина-посмішка передає привіт", - підписала милі кадри з малюком 43-річна ведуча.
Василиса Фролова підкорила селфі з синочком (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Комплімент для Василіси залишила ще одна новоспечена зіркова матуся - MamaRika . "Який він кайфовий у тебе", - написала співачка. "Впевнена, твій не гірше", - відповіла зірковій подрузі ведуча. А музикант і лідер гурту O. Torvald Женя Галич залишив смайли-сердечка. Співачка і учасниця дуету "Алібі" Анна Завальська також не втрималася від комплементів: "Ну кайф в чистому вигляді".
- Малюк точно любить фоткаться
- Насолода
- Класний
- Який чарівний реготун
- Мамина посмішка
- Солоденька пупуська
- Який красунчик
- Неймовірно круто
- Гарний малюк, гарна мала
- Який пупсяш гарненький
- Славний малюк
Також Василіса показала заплив синочка в басейні. "Як риба у воді", -захопилася вміннями хлопчика зіркова мама.
Василиса показала вміння маленького Родіона (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Нагадаємо, що раніше Василіса Фролова влаштувала навчальний заплив у морі з маленьким Родіоном.