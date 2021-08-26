Фролова в купальнику вразила стрункістю і зачарувала вміннями синочка: "кайф в чистому вигляді"

Василиса Фролова п'ять місяців тому народила первістка Родіона. Ведуча зізналася, що вже й не сподівалася стати мамою, тому малюка вважає справжнім подарунком долі . Буквально з перших місяців життя хлопчика Василиса брала його з собою на різні заході, так що він буквально з пелюшок влився в активне світське життя. Тим часом, його мама може похвалитися стрункими формами після пологів, які демонструє у відкритих аутфітах.

Василіса запостила спільне фото з сином в Instagram , на якому постала в смугастому злитому купальнику.

Вона робить селфі, тримаючи непосиду Родіона на руках. Малюк усміхається, а його мама демонструє стрункі форми на камеру.

"Величезна людина-посмішка передає привіт", - підписала милі кадри з малюком 43-річна ведуча.

Василиса Фролова підкорила селфі з синочком (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Комплімент для Василіси залишила ще одна новоспечена зіркова матуся - MamaRika . "Який він кайфовий у тебе", - написала співачка. "Впевнена, твій не гірше", - відповіла зірковій подрузі ведуча. А музикант і лідер гурту O. Torvald Женя Галич залишив смайли-сердечка. Співачка і учасниця дуету "Алібі" Анна Завальська також не втрималася від комплементів: "Ну кайф в чистому вигляді".

Малюк точно любить фоткаться

Насолода

Класний

Який чарівний реготун

Мамина посмішка

Солоденька пупуська

Який красунчик

Неймовірно круто

Гарний малюк, гарна мала

Який пупсяш гарненький

Славний малюк

Також Василіса показала заплив синочка в басейні. "Як риба у воді", -захопилася вміннями хлопчика зіркова мама.

Василиса показала вміння маленького Родіона (фото: instagram.com/vasyafrolova)