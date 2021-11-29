Фронтвумен KAZKA здивувала кардинальними перевтіленнями: вражаючі фото і відео

Глядачів шостого ефіру шоу "Маска" на каналі "Україна" вразила VIP-гостя проєкту - співоча та балакуча Пальчіка, створена за малюнком маленького шанувальника проєкту.

Героїня підкорила українців своїм ніжним голосом, завдяки чому детективам "Маски" вдалося розсекретити зірку в костюмі - там маскувалась солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка нещодавно скинула близько 20 кг .

Зокрема, DZIDZIO звернув увагу на підказку про Пальчіку, в якій показували німб над головою. Тому він вирішив поцікавитись у героїні, чи має вона пряме відношення до композиції "Свята", на що Пальчіка відповіла, що ця пісня має відношення до кожного.

Хоч як учасниця не намагалась приховати свій голос, та тембр її видав.

DZIDZIO й Андрій Данилко були впевнені - там точно приховується Саша Заріцька.

Заріцька взяла участь у шоу "Маска" (фото: пресс-служба каналу "Україна")

"У мене був один випадок, пов'язаний з нею. Пальчіко, скажи, будь ласка, чи не просила ти в мене запальничку біля будинку за адресою Хрещатик, 25, у дворі?" - поставив питання героїні Данилко.

Оригінальна гостя відповіла, що просила не запальничку, а дещо інше.

"Це вона! Саша Заріцька! Вона себе здала", - вигукнув переконаний у правильності своєї здогадки Данилко.

І коли героїня зняла маску, всі побачили, що в цьому образі справді ховалась Олександра.

Заріцька взяла участь у шоу "Маска" (фото: пресс-служба каналу "Україна")

Додамо, що нещодавно KAZKA спільно з ROXOLANA презентували кліп на трек "Не своя", написаний на вірші знаменитого поета-футуриста Михайля Семенка.

Саша Заріцька (фото: прес-служба KAZKA)

За сюжетом кліпу головні героїні стикаються зі зрадою чоловіків і допомагають одна одній провчити своїх бойфрендів.

Обидві співачки постають у відео у незвичних для себе образах - ROXOLANA виконує "божевільний" танок, розправляючись із нареченим своєї подруги, а Заріцька, яка у відео перетворилась на білявку, безжально розпилює навпіл автівку з чоловіком, який зраджує її товаришку.

"На зйомках кліпу "Не своя" ми добряче повеселилися. Мені дуже сподобався мій образ - до цього я ніколи не перетворювалась на білявку! Але насправді це відео про взаємопідтримку, яка особливо потрібна тоді, коли хтось із нас переживає обман чи зраду. Ми з Роксоланою показуємо, що дружба і дівоча солідарність здатні перемогти будь-які негаразди", - розповіла Саша.