Гаджети не будуть потрібні: Анна Різатдінова розповіла, чим зайняти дитину на канікулах

Насправді, я захоплюю дитину теж спортом. Зараз Рома зі мною на гімнастичних зборах. У нас є звичайний м'яч, є тенісний м'яч, якщо він бачить якісь тренажери, він відразу на них забирається і починає щось робити...

Для мене важливо в епоху гаджетів, коли діти в основному сидять, щоб дитина була в русі. Якщо мама робить якісь вправи, то і дитина робить їх. Я всім раджу: якщо ви йдете займатися спортом, беріть з собою дитину. Вона буде повторювати за вами, привчатися до роботи, до праці. Дайте дитині тенісний м'ячик або звичайний футбольний м'ячик, і вона буде зайнята, - радить олімпійська чемпіонка.