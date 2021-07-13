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Гаджети не будуть потрібні: Анна Різатдінова розповіла, чим зайняти дитину на канікулах

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Києва, Вівторок 13 липня 2021 17:26
Гаджети не будуть потрібні: Анна Різатдінова розповіла, чим зайняти дитину на канікулах Анна Різатдінова з сином (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Автор: Ольга Турчанікова

Літні канікули в розпалі, і багато мам задаються питанням: як зробити цей період максимально продуктивним для дитини і в той же час дати йому відпочити. Щоб ваша дитина не пропадала цілими днями в телефоні і планшеті, але була захопленою і щасливою, допоможе проста порада від Анни Різатдінової

Гімнастка впевнена: ви - найкращий приклад для дитини.

Насправді, я захоплюю дитину теж спортом. Зараз Рома зі мною на гімнастичних зборах. У нас є звичайний м'яч, є тенісний м'яч, якщо він бачить якісь тренажери, він відразу на них забирається і починає щось робити...

Для мене важливо в епоху гаджетів, коли діти в основному сидять, щоб дитина була в русі. Якщо мама робить якісь вправи, то і дитина робить їх. Я всім раджу: якщо ви йдете займатися спортом, беріть з собою дитину. Вона буде повторювати за вами, привчатися до роботи, до праці. Дайте дитині тенісний м'ячик або звичайний футбольний м'ячик, і вона буде зайнята, - радить олімпійська чемпіонка.

Гаджети не будуть потрібні: Анна Різатдінова розповіла, чим зайняти дитину на канікулахГоловне - приклад, впевнена Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Також Анна впевнена: якщо ви вирішили віддати дитину в будь-яку секцію, не варто бути суворими наглядачами. "Довіртеся тренеру. Коли я бачу, що у батьків більше бажання, ніж у дітей, або коли мами і тата починають робити зауваження, виправляти або навіть карати дитину за неправильні рухи, - для мене це перший дзвіночок, що вони перегинають", - нагадує спортсменка.

Нагадаємо, Анна Різатдінова народила сина Романа у 2017-му році від депутата Олександра Онищенка.

Раніше Анна розповідала про свій побут і виховання дитини.

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