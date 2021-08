Гранжева Троєщина, пейзажі столиц та козацький духі: найяскравіші кліпи світових зірок, зняті в Україні

Вибух чартів і престижні премії

Ці роботи, зняті в Києві, стали мегапопулярними і принесли своїм авторотам престижні нагороди і мільйонні перегляди, а столичні пам'ятки – удачу!

Zayn - Flames

Британський співак, екс-учасник колись культового поп-гурту One Direction і коханий супермоделі Джіджі Хадід Зейн Малік (Zayn) в листопаді 2019 року зняв видовищний оригінальний кліп на хіт Flames в саме столиці України.

Однією з основних локацій стала київська Національну бібліотеку імені Вернадського, також в кадр потрапив недобудований Дарницький вокзал.

Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart

Ще одна яскрава зірка зі світовим ім'ям - скандальна Майлі Сайрус в 2018 заради зйомок кліпу на свій бенгер Nothing Breaks Like a Heart перекивала Даринцький міст і влаштовувала справжні гонки – підсумок вийшов ефектним і видовищним.

Avicii - Lonely Together ft. Rita Ora

Цей приголомшливий тандем буквально підірвав медіа-простір відеороботою на трек Lonely Together. Відеоряд для нього записували на Рибальському мосту, в Ботанічному саду ім. Гришко і парку Перемога.

Відео заслужено стало найкращим танцювальним кліпом за версією MTV Video Music Awards і набрало мільйонні кількості переглядів на YouTube.

DJ Shadow Nobody Speak

Кліп американця DJ Shadow - Nobody Speak був знятий в 2016 році в Національному центрі "Український дім" в Києві. Примітно, що він потрапив в топ-100 кращих відеоробіт в історії за версією авторитетного видання Rolling Stone.

Coldplay - Trouble In Town

Легендарний британський гурт засвітив в атмосферному кліпі на пісню Trouble In Town київську Ленінську ковалю, види ЖК Chicago Central House біля метро "Олімпійська", будинок одягу на Львівській площі, Торговий центр "Україна" і Premier Hotel Lybid. До слова, особливо уважні можуть побачити у відео навіть кадри з київського супермаркету з українськими продуктами на полицях.

Netta - Bassa Sabbaba

Ізраїльська співачка і переможниця "Євробачення 2018" Нетта Барзілай або просто Netta також не змогла обійти увагою київські локації. Так, її кліпі на пісню Bassa Sabbaba можна побачити бібліотеку Вернадського, Дарницький міст і висотки на Позняках.

До слова, Нетті так сподобалася Україна, що після відвідин Києва вона написала в Instagram: "Україно, ти обняла мене так міцно, що я захотіла залишитися тут назавжди!".

Editors - Frankenstein

Британські рокери Editors у 2019 році в українській столиці зняли атмосферну роботу Frankenstein. У кліпі відразу ж впадає в очі проспект Перемоги, Національний цирк, спальні райони і традиційні жовті маршрутки.

Lola Marsh - Echoes

Ізраїльський інді-поп-гурт Lola Marsh у київському Палаці культури ім. Королева зняла відео на свою композицію Echoes. Тут все логічно - багато світлого вільного простору і панує дух сімдесятих. Не дарма навіть The New York Times назвали кліп "ретро-чарівним".

Улюблене місце зірок - гранжева Троєщина

До слова, однією з найулюбленіших локацій для зйомок у світових зірок стала... київська Троєщина. У цьому колоритному районі з гранжевою естетикою кліпи зняв легендарний британський дует Hurts - локації цього відомого столичного спального району можна побачити відразу в двох їхніх відеороботах: Wings (2015 рік) і Beautigul Ones (2017 рік).

Шотландець Паоло Нутіні саме на Троєщині зняв свою найвідомішу відеороботу Iron Sky. У нього вийшов цілий футуристичний фільм-антиутопія, який в 2014 році отримав відразу дві нагороди престижної музичної премії UK Music Video Awards!

Данська співачка MØ теж навідалася на Троєщину з робочим візитом. У 2015 році вона випустила кліп на пісню Kamikaze – одну зі своїх найуспішніших відеоробіт в кар'єрі. Заросла околиця житлового масиву стала відмінною локацією для веселощів панків-музикантів.

Відразу в двох кліпах британських рок-музикантів з гурту Nothing But Thieves - Sorry і Amsterdam - можна побачити торещенские висотки і впізнати знайомі локації і вулиці.

А їхня землячка, британська співачка Charli XCX на пустирях Троєщини зняла видовищний кліп "White Merсedes", в якому палила авто і скакала на коні.

Не Києвом єдиним

Не тільки в Києві зірки зі світовим ім'ям знімають свої атмосферні кліпи, але і його околиці стали відмінною локацією для відеоробіт знаменитостей.

Oh Wonder - Hallelujah

Британський грурт Oh Wonder під Києвом знімав кліп на пісню "Hallelujah". До речі, він був записаний одним дублем, але далеко не з першої, а з 20 спроби, а сам творчий процес зайняв 12 годин. Локація - занедбаний гольф-клуб.

Tame Impala - Let It Happen

Австралійський грурт знімала в Києві цілих дві відеороботи. У 2010 році вони вперше завітали в українську столицю, а вже через 5 років, завоювавши світову популярність, повернулися в Київ для зйомок кліпу на пісню Let It Happen, а також заглянули в приміський аеропорт "Бориспіль", де була знята частина кадрів для відеороботи.

Pink Floyd – Marooned

Легенди рок-музики Pink Floyd не змогли встояти перед постапокаліптичними видами Прип'яті. Музиканти прилетіли в 2014 році в Україну, щоб зняти покинуте місто для композиції з перевиданого альбому The Division Bell.

Mumford & Sons - Ditmas

Популярна британська фолк-група і володарі "Греммі" Mumford & Sons по-справжньому запалила під час зйомок кліпу в селі під Києвом в 2015 році. У барвистій роботі лейтмотивом стала козацька тематика, але в цьому заслуга режисера відео Алекса Саутема, який, як виявилося, цікавиться історією козацтва.

Це далеко не весь список зарубіжних зірок, які гідно оцінили українські локації і пейзажі і з задоволенням перейнялися духом наших міст. Впевнені: далі - більше!