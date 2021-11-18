Гаррі Стайлз - ікона агендерної моди: 10 найбільш провокаційних образів співака
Британський співак і актор Гаррі Стайлз відомий своїм екстравагантним стилем. Але останнім часом його луки носять виражений агендерний характер. 27-річний виконавець любить вбиратися в сукні, балетні пачки, колготки і доповнювати чоловічі луки дівочими аксесурами.
Підтвердженням його модних пристрастей стала і нова фотсессия для Dazed.
При цьому артист не збирається здійснювати камінг-аут. Як відомо, з січня цього року він зустрічається з актрисою Олівією Уайльд. Правда, пара намагається не афішувати свої відносини і не коментує їх розвиток. Закохані познайомилися на зйомках фільму "Не хвилюйся, дорога", режисером якого виступила американська актриса.
Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
"Мені подобається кидати виклик собі і робити щось незвичайне, і кінематограф безумовно є тим, що найбільш далеко від моєї зони комфорту. Я прийшов з музики, і там в деякій мірі я перебуваю в своїй зоні комфорту. Але в кіно я новачок. Я відчуваю, що багато чому навчився, а все життя - це навчання", - міркує Гаррі.
Гаррі Стайлз у новій зйомці (фото: instagram.com/dazed)
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