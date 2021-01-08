Лише не оленя: Слава Камінська в червоному костюмі попросила у Діда Мороза зустріч з тим самим
Слава Камінська не афішує своє особисте життя. Шанувальники співачки не знають, чи є хтось у їх улюблениці після розлучення з чоловіком Едгаром Камінським.
Нещодавно вона виставила спільні фото з эксом, підписавши їх в дусі "вчора не мій, сьогодні знову мій".
Але, судячи з посту, яким Слава поділилася у своєму мікроблозі, вона все ще перебуває в очікуванні зустрічі з тим самим, єдиним. Вона стоїть біля шикарно нарядженою ялинки, у червоному спортивному костюмі, навколо повно подарунків, але Славі потрібно дещо інше. Співачка процитувала свій пост смішним віршем - зверненням до Діда Мороза.
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)
"Я пишу письмо Деду Морозу
Под красного сухого бокал.
Заранее пишу, чтоб не поздно,
И чтоб он его прочитал.
Дед Мороз, дорогой, уважаемый,
Который год я прошу об одном,
Скромном и женском желании,
Пришли наконец-то "ЕГО".
Честного, умного, доброго,
Чтоб срок годности не подвел,
Гвозди забить способного,
Не в голову мне, а в стол.
Чтоб опереться мне можно было
О сильное мужское плечо,
Чтоб на просьбу о помощи
Не делал лицо кирпичом.
Чтоб слова его что-то значили,
Не просто набор из букв.
Чтоб сильный снаружи и мужественный,
А в душе немножко каблук.
Внешность богов древнегреческих
Не нужна! Лишь бы мне подходил.
Прошу тебя по-человечески,
Дед Мороз! Не подведи!
Но ты, склеротик и старикашка,
По голове тебе твоей палкой.
Опять пришлешь мне оленя с упряжки,
И то, того, что не жалко!", - співачка зазначила автора цих рядків, додавши, що це геніально.
Шанувальники стали гадати, чи означає це, що Слава чекає зустрічі з коханим або їй просто стало смішно з таких рядків - і захотілося підтримати подругу, яка це написала.
Раніше Слава Камінська в інтерв'ю відомого глянцю розповіла про розлучення з чоловіком. Співачка зізналася, що період був нелегким, але їй вдалося вийти з нього повністю іншою людиною, але з вірою в любов.