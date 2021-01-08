Лише не оленя: Слава Камінська в червоному костюмі попросила у Діда Мороза зустріч з тим самим

Слава Камінська не афішує своє особисте життя. Шанувальники співачки не знають, чи є хтось у їх улюблениці після розлучення з чоловіком Едгаром Камінським.

Нещодавно вона виставила спільні фото з эксом, підписавши їх в дусі "вчора не мій, сьогодні знову мій".

Але, судячи з посту, яким Слава поділилася у своєму мікроблозі, вона все ще перебуває в очікуванні зустрічі з тим самим, єдиним. Вона стоїть біля шикарно нарядженою ялинки, у червоному спортивному костюмі, навколо повно подарунків, але Славі потрібно дещо інше. Співачка процитувала свій пост смішним віршем - зверненням до Діда Мороза.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

"Я пишу письмо Деду Морозу

Под красного сухого бокал.

Заранее пишу, чтоб не поздно,

И чтоб он его прочитал.

Дед Мороз, дорогой, уважаемый,

Который год я прошу об одном,

Скромном и женском желании,

Пришли наконец-то "ЕГО".

Честного, умного, доброго,

Чтоб срок годности не подвел,

Гвозди забить способного,

Не в голову мне, а в стол.

Чтоб опереться мне можно было

О сильное мужское плечо,

Чтоб на просьбу о помощи

Не делал лицо кирпичом.

Чтоб слова его что-то значили,

Не просто набор из букв.

Чтоб сильный снаружи и мужественный,

А в душе немножко каблук.

Внешность богов древнегреческих

Не нужна! Лишь бы мне подходил.

Прошу тебя по-человечески,

Дед Мороз! Не подведи!

Но ты, склеротик и старикашка,

По голове тебе твоей палкой.

Опять пришлешь мне оленя с упряжки,

И то, того, что не жалко!", - співачка зазначила автора цих рядків, додавши, що це геніально.

Шанувальники стали гадати, чи означає це, що Слава чекає зустрічі з коханим або їй просто стало смішно з таких рядків - і захотілося підтримати подругу, яка це написала.

Раніше Слава Камінська в інтерв'ю відомого глянцю розповіла про розлучення з чоловіком. Співачка зізналася, що період був нелегким, але їй вдалося вийти з нього повністю іншою людиною, але з вірою в любов.