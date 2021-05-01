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Завжди була генієм піару: Полякова висловилася про скандал з Кароль і стосунки з Каменських

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 11:05
Завжди була генієм піару: Полякова висловилася про скандал з Кароль і стосунки з Каменських Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова не соромиться говорити те, що думає і відкрито обговорює гострі теми, а також часом шокує зізнаннями. Так, одним з останніх гучних скандалів з її участю став публічний конфлікт з Тіною Кароль. Це сталося після необережного висловлювання "Королеви ночі" про колегу в одному з випусків гіпершоу "Маска" на каналі "Україна". Так, Оля розповіла про те, що трапилося, а також зробила несподіване зізнання про ще одну зіркову колегу Настю Каменських.

У новому випуску програми 2POPODCAST з Потапом і Позитивом Суперблондинка відповіла на прямі запитання ведучих.

Потап звернув увагу на те, що після гучного конфлікту Тіна через тиждень змінила імідж і випустила кліп на пісню "Скандал". Продюсер поцікавився чи не змовилися співачки і чи не влаштували сплановану піар-акцію. Полякова категорично заперечує це припущення.

"Тіна завжди була генієм піару. Вона завжди вміє з будь-якої життєвої ситуації... Вони були, звичайно, готові до цього. Тому так і сталося. Я сказала, ці це не вирізали. Я тут же зрозуміла, що це виглядає не дуже. Я зразу ж вибачилася і забула. А потім почалося це ось все. Пройшло і пройшло", - висловилася артистка.

"Мені дуже приємно, що під піснею "Скандал" з 10 000 коментарів 9 559 про мене", - пожартувала співачка.

Збіги буквально переслідують Олю. Наприклад, так сталося і з Настею Каменських. Полякова готувала реліз пісні "Велика дівчинка" і в той же час вийшов трек дружини Потапа – "Дівчатка рулять". Так само сталося і з запуском шоу. Оля готувала проект про дівчаток разом з дочками Машею і Алісою, як на YouTube вийшло реаліті Насті "Дівчатка рулять".

Оля відверто висловилася про Каменських і конфлікт з Кароль

"У моїй ніші, в моєму жанрі у мене немає конкурентів. Настя вона інша і вона для іншої публіки. Моя публіка більш доросла", - висловилася про конкуренцію з дружиною Потапа Оля.

Репер зізнався, що Настя обожнює Олю, адже разом вони працювали не в одній передачі ("Х-фактор", "Маска"). "Я обожнюю Настю!"- заявила Полякова.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки заробляє старша дочка Полякової.

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