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Герой дівочих мрій: Брітні Спірс захопила мережу красою 15-річного сина

Новость на русском → США, Середа 21 квітня 2021 21:34
Герой дівочих мрій: Брітні Спірс захопила мережу красою 15-річного сина Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Брітні Спірс знову стала предметом обговорення в мережі. Але цього разу не через тривожних пости і публікації, а з більш приємної причини.

У мережі з'явилося фото 39-річної зірки, яка позує зі своїм старшим сином, 15-річним Шоном. Хлопець явно стане підкорювачем сердець!

Брітні Спірс рідко публікує загальні знімки зі своїми дітьми, а тому шанувальники не відразу впізнали Шона, що помітно подорослішав. Хлопець, одягнений в дусі всіх героїв мрій тінейджерів в джинсову куртку і бейсболку, помітно погарнішав. У мережі одразу ж піднялися розмови про те, яким красенем він росте і скільки сердець завоює.

Герой дівочих мрій: Брітні Спірс захопила мережу красою 15-річного сина

Брітні Спірс з сином (фото: скрін instagram.com/spletnik_ru)

Брітні, яку син перегнав вже на цілу голову, виглядала злегка розгубленою і неймовірно гордою. Немов вона сама не може повірити, що це її син - майже дорослий чоловік.

Одягнена співачка досить добре, враховуючи її останні експерименти зі стилем. Молочного відтінку блуза з рукавами-ліхтариками, яку доповнив ряд перлинних бус, помітно освіжили обличчя Спірс. Правда, співачка знову зробила макіяж із занадто темними тінями, який завжди критикують її фоловери.

Герой дівочих мрій: Брітні Спірс захопила мережу красою 15-річного синаГерой дівочих мрій: Брітні Спірс захопила мережу красою 15-річного сина

Брітні Спірс з синами (фото :instagram.com/britneyspears)

До слова, не так давно вона зробила пост, присвячений синам, де розповіла про свої почуття.

"Як же летить час! Мої хлопчики вже такі великі! Це важко для будь-якої мами, але особливо для мами хлопчиків, - те, як швидко ростуть діти. Мені дуже пощастило, тому що мої діти - справжні джентльмени і дуже добрі. Я не публікувала їх фотографії, тому що вони знаходяться в такому віці, коли хочуть самовиражатися, і я це повністю приймаю. Але нарешті вони дозволили мені опублікувати фото", - написала Брітні.

Нагадаємо, зараз співачка щаслива у відносинах з молодим спортсменом і моделлю Семом Асгарі.

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