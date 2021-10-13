Головна модель Кореї і зірка Instagram: що відомо про актрису Чон Хо Ен з "Гри в кальмара"

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" з'явився на Netflix у вересні 2021 і вже став наймасштабнішим проектом за всю історію сервісу. А його головна героїня Чон Хо Ен - найпопулярнішою корейською актрисою в світі (за короткий термін число її фоловерів в Instagram дійшло до 20 млн) і найбільш обговорюваною особистістю на просторах мережі.

Найпопулярніша модель Кореї

Південнокорейська модель і актриса Чон Хо Ен Сеула народилася в 1994-му році в передмісті Сеула в досить забезпеченій родині. Дівчина з раннього віку захопилася фешн-індустрією і ніким іншим, крім як моделлю, себе не бачила. Батьки не перешкоджали захопленням Чон, тому вже в 16 років вона вирушила штурмувати подіуми і модельні конкурси. Щоб вигідно виділятися на тлі інших кореянок, вона перефарбувала волосся спочатку в світло-русявий, а потім в яскраво-червоний, а брови освітлила. Цей вдалий хід допоміг їй стати впізнаваною: у фешн-індустрії її тепер знали як "руду азіатку" і "червону лисицю". Втім, володарка виразних рис обличчя, чудової фігури і палкої вдачі і без того на кожному кроці привертала увагу.

Чон Хо Ен (фото: instagram.com/hoooooyeony)

Дівчина вдало дебютувала на "Сеульському тижні моди". А після взяла участь у шоу "Топ-модель по-корейськи", де посіла друге місце. Ефектна модель швидко стала впізнаваною: з нею захотіли підписати контракти відразу кілька провідних агентств. А стрімкому успіху сприяв переїзд в Нью-Йорк. Незабаром вона вже ходила на подіумах показів Prada, Fendi, Jacquemus, Versace та інших знаменитих будинків, знімалася для глянцю і увійшла в почесний список "топ-50 відомих моделей світу".

Талановита актриса

Акторською майстерністю Чон Хо Ен захопилася від самотності у величезному Нью-Йорку. За словами дівчини, після переїзду в США вона дивилася неймовірну кількість фільмів, щоб якось заглушити тугу за батьківщиною. Гра їй представлялася головним ключем до розуміння себе, і вона стала відвідувати акторські курси. Незабаром у неї з'явилася можливість продемонструвати свою майстерність - дівчину запросили на кастинг серіалу "Гра в кальмара". Чон дуже нервувала, але в підсумку так органічно вжилася в роль біженки з Північної Кореї, що режисер просив її просто "бути собою". Пізніше модель зізналася: зіграти їй допомогла схожість з героїнею, обидві опинилися далеко від батьківщини, мають непростий характер і не готові відразу відкритися людям.

Дівчина стала впізнаваною моделлю і актрисою Кореї (фото: instagram.com/hoooooyeony)

Популярність на Netflix цілком логічно привела дебютантку до популярності на просторах інтернету. Її блог в Instagram вважається найбільш швидкозростаючим за історію мережі. До участі в серіалі на Чон Хо Ен були підписані близько 400 000 чоловік. Зараз ця цифра наближається до 20 млн. Модель і актриса стала співпрацювати зі світовими брендами, але залишила за собою право вести блог, як заманеться. А тому модельні зйомки перемежовуються милими фото з подругами, селфі без макіяжу і буденними речами.

Вірна дівчина

З 2016-го року Чон Хо Ен зустрічається з популярним південнокорейським актором Лі Дон Хві, який прославився за ролями у фільмах "Служниця", "Нове випробування" і "Екстремальна робота". Чон зізнається, що хлопець став її головною опорою під час зйомок в "Грі в кальмара", ділився порадами і підтримував. А тому професійних ревнощів не було, їх любов тільки зміцніла, незважаючи на те що дівчина легко обігнала свого хлопця в популярності вже після дебюту. На даний момент Хо Ен отримала кілька нових пропозицій про зйомки в повнометражних фільмах. Але залишати модну індустрію також не має наміру.

Актриса давно у відносинах (фото: instagram.com/hoooooyeony)