Головне - активно мріяти: Петро Риков розповів про секрети успіху і любов до України

В інтерв'ю РБК-Україна він поділився, чому так важливо мріяти, в чому йому крупно пощастило і яку незвичайну пораду він отримав багато років тому.

Петро, які у вас враження від участі в проекті "Справа рук потопаючих"?

Зйомки пройшли чудово! Я був дуже радий дізнатися, що одним з постійних партнерів на майданчику буде Костянтин Корецький, з яким мені пощастило працювати разом і раніше. Я також з нетерпінням чекав, коли попрацюю з іншими партнерами. Плюс до всього цікаво буде зіткнутися з такою обставиною, як постійні дощі. За сюжетом місце дії (а це маленьке містечко, що обслуговує ГЕС) заливає зі страшною силою.

Петро Риков на знімальному майданчику (фото: прес-служба)

Ви часто знімаєтеся в Україні. Як приймає вас столиця?

Київ - дивовижне місто! Він мені дав так багато зустрічей і знайомств з людьми, які стали мені дійсно близькі. Це тепер друзі та однодумці, з якими я хочу зустрічатися, говорити, випивати, сперечатися! Такою радістю я зобов'язаний цьому красивому і живому місту.

З якими ілюзіями в роботі ви з часом розлучилися?

У мене не було якихось ілюзій, коли я прийшов у професію. Адже я пізно вступив (у 28 років; актор навчався у ВДІКу - прим. ред.) і вже розумів, що мене чекає.

Кожен з нас стикається з проблемами в будь-якій сфері діяльності. Неважливо, хто ти - бібліотекар, медпрацівник або працюєш в кіно. І в більшості випадків у нас одні й ті ж проблеми, просто з'являється новий досвід.

Російський актор був радий зйомкам в Києві (фото: прес-служба)

Як залишатися в числі тих, кого відразу впізнає глядач?

Навіть не знаю. (Задумався). Я думаю, що мені дуже пощастило. Сталося приблизно так, як я планував, коли вступав. Якщо спробувати сформулювати якусь пораду: я думаю, потрібно розуміти свої плюси і мінуси, тобто свої здібності і сильні сторони.

Крім того, потрібно розуміти свою фактуру. Наприклад, мені було ясно, що стануть пропонувати зіграти героя-коханця. Але зараз відбувається якісний перехід в бажаному напрямку. І ще - я дуже багато мріяв.

Саме мріяли, а не шукали?

Як би це наївно не звучало, але потрібно мріяти. (Посміхнувся). Активно!

Яка з порад вам знадобилася в роботі і в житті?

Наш майстер курсу Ігор Миколайович Ясулович розповідав, що допомагає готуватися до ролі. По-перше, він радив двісті разів читати сценарій. По-друге, запропонував спробувати цікаву техніку: "Якщо у вас завтра сцена або спектакль, то ввечері, будучи в ліжку, уявіть, що ви ніби вже дивитеся ідеально зняте кіно з собою в головній ролі". Це дуже конкретно, дійсно допомагає і до того ж приємно.

Петро Риков і Олена Шилова (фото: прес-служба)

Багато психологів сьогодні пропонують цю вправу.

Ігор Миколайович говорив так (а наш майстер завжди був за конкретику): "Друзі, ніякої міфології і шаманства. Не треба робити з цієї професії окультизму". Професія актора - це така ж робота, як і всі інші, просто зі своїми нюансами. Ми всього лише використовуємо інші інструменти.

На мій погляд, актори - це спартанці. Тривалий знімальний день, часто без вихідних, доводиться терпіти холод або спеку. Заради чого?

Якщо відчуваєш, що це твоя справа і вона тобі подобається, - все йде на другий план: спека, холод, втома... У будь-якій професії зустрічаються радості і перемоги, невдачі і розчарування. Причому в процесі роботи можуть виникати якісь складнощі, але потім тебе охоплює радість, коли бачиш, що ти зробив. Завжди цікаво і азартно щось таке забабахати в компанії недурних людей!