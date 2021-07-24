Головний секрет енергії: Ребрик розкрила свої лайфхаки краси для життя в ритмі non stop

Лілія Ребрик, немов невтомний енерджайзер, встигають скрізь і всюди - ведуча і актриса звикла працювати на знос, але з величезним задоволенням, встигає приділяти час сім'ї і примудряється бути відмінною господинею!

Про те, як тримає себе в тонусі під час цейтноту зірка написала в Instagram .

Лілія розсекретила новий кінопроект, над яким зараз працює. Так, їй дісталася роль італійського дизайнера, представника Міланського будинку моди. Вона показала барвисте фото зі знімального майданчика і свій total white образ.

Телезірка і актриса позує в молочному костюмі, що складається з штанів зі стрілками класичного крою і асиметричною блузи з коротким рукавом. Вона доповнила фешн-лук білими човниками і оригінальною прикрасою – намистом-чокером.

Лілія Ребрик показала ефектний образ зі зйомок (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик зізналася, що весь тиждень провела в режимі non stop. Робота в різних проектах і скажений графік змусили Лілія постійно бути в тонусі.

"У своєму робочому коктейлі я за ці 5 днів змішала: зйомки концерту, зйомки кіно, репетиції, знову зйомки. Все - до глибокої ночі або навіть до світанку. Не висипаюся, а не наїдаюся, не встигаю побути вдома, де мене завжди чекає мій надійний тил. І ніяких літрів кави, не дай Бог, енергетиків або алкоголю", - запевнила ведуча.

Вона зазначила, що тримається виключно на адреналіні. "Вранці холодний лід або патчі на обличчя, щоб зняти набряки від безсоння, стакан води і погнали далі!" - розсекретила свої маленькі лайфхаки знаменитість.

Лілія вміє швидко привести себе у форму (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Напевно, ви на батарейках", - припустив хтось із шанувальників зірки. "На акумуляторах. Підзарядилася пару годин і далі пішла", - віджартувалася Лілія.

"Думаю, головний секрет енергії - любити те, чим займаєшся! Втома від цього тільки в задоволення!" - уточнила Ребрик.