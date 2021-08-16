З очей геть: Дженніфер Лопес відписалася від екс-нареченого Алекса Родрігеса і видалила спільні фото

Після того, як Дженніфер Лопес розлучилася з екс-бойфрендом, бейсболістом Алексом Родрігесом, вона запевняла всіх, що їм вдалося залишитися друзями. Але, схоже, дружні стосунки між колишніми коханими не витримали перевірку часом.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес довго здавалися ідеальною парою. І навіть після оголошення про розрив зуміли зберегти хороші відносини. Співачка заявила, що вони вирішили залишитися друзями, без скандалів і зайвих пристрастей. Після цього вони ще публікували спільні фото, а також пару разів зустрічалися на вечерю. Але схоже, тепер Дженніфер вирішила остаточно припинити будь-яке спілкування з колишнім.

У минулі вихідні Дженніфер Лопес видалила всі спільні фотографії та відео з Алексом Родрігесом на своїй сторінці в Instagram. А також відписалася від екс-коханого. Тепер уже точно можна говорити про остаточне і безповоротне розставання.

Дженніфер Лопес і Алекс Родігес (фото: instagram.com/arod)

Цілком можливо, що співачка зробила це заради свого багатообіцяючого нового роману. Відразу після розставання з Алексом Джей Ло почала відносини з Беном, з яким 17 років тому вже намагалася будувати сім'ю.

До слова, сам Алекс Родрігес поки ще підписаний на колишню кохану в Instagram і спільні фото з нею не видаляв. Хоча сам він, за чутками, був невірний Лопес, з чого і почалися конфлікти в парі. Нещодавно він бейсболіста помітили в компанії невідомої блондинки під час відпочинку в Монако.