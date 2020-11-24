Очей не відірвати: дочка Олени Кравець показала експерименти з маминою косметикою

Маша поділилася ніжними селфі

Старша дочка Олени Кравець, Маша не надто активний користувач мережі. Вона має модельною зовнішністю, а шанувальники першої леді "Кварталу 95" вважають, що донька дуже схожа на маму. Нещодавно Маша змінила не тільки зачіску, зробивши каре, але і підфарбувалася. Тепер вона – шатенка. Дівчина живе окремо від батьків, але тісно спілкується з ними і навіть їздить відпочивати разом з братиком, сестрою, мамою і татом. Схоже, дівчина не проти скористатися косметичкою зіркової матері показала макіяж з використанням маминої косметики.

На сторінці в Instagram вона розмістила кілька селфі. На фото Маша постала з ніжним макіяжем – губи підкреслила блиском і пофарбувала тушшю вії.

"Нафарбувалася маминою косметикою", – пояснила під знімком дівчина.

Марія зробила макіяж за допомогою маминої косметики (фото: instagram.com/ma_kravets)

Підписники Маші явно надихнулися її природним макіяжем і не шкодували компліментів.

Ляля

Яка гарна

Неймовірна красуня

Живий референс

Машка, ти така гарна! Очей не відірвати

Прекрасна

А тобі йде мамина косметика

Що за красуня Белла

Бездоганна і розкішна

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець показала, як закрила разом з чоловіком і двійнятами теплий сезон – сім'я поїхала кататися по Дніпру.

До речі, Олена Кравець оригінально прокоментувала чутки про свої політичні наміри.