Очей не відірвати: дочка Олени Кравець показала експерименти з маминою косметикою
Маша поділилася ніжними селфі
Старша дочка Олени Кравець, Маша не надто активний користувач мережі. Вона має модельною зовнішністю, а шанувальники першої леді "Кварталу 95" вважають, що донька дуже схожа на маму. Нещодавно Маша змінила не тільки зачіску, зробивши каре, але і підфарбувалася. Тепер вона – шатенка. Дівчина живе окремо від батьків, але тісно спілкується з ними і навіть їздить відпочивати разом з братиком, сестрою, мамою і татом. Схоже, дівчина не проти скористатися косметичкою зіркової матері показала макіяж з використанням маминої косметики.
На сторінці в Instagram вона розмістила кілька селфі. На фото Маша постала з ніжним макіяжем – губи підкреслила блиском і пофарбувала тушшю вії.
"Нафарбувалася маминою косметикою", – пояснила під знімком дівчина.
Марія зробила макіяж за допомогою маминої косметики (фото: instagram.com/ma_kravets)
Підписники Маші явно надихнулися її природним макіяжем і не шкодували компліментів.
- Ляля
- Яка гарна
- Неймовірна красуня
- Живий референс
- Машка, ти така гарна! Очей не відірвати
- Прекрасна
- А тобі йде мамина косметика
- Що за красуня Белла
- Бездоганна і розкішна
Нагадаємо, що раніше Олена Кравець показала, як закрила разом з чоловіком і двійнятами теплий сезон – сім'я поїхала кататися по Дніпру.
До речі, Олена Кравець оригінально прокоментувала чутки про свої політичні наміри.