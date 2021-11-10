Очей не відірвати! Оля Полякова в бікіні вразила сталевим пресом

Українська співачка Оля Полякова любить втікати з холодної київської осені в теплі краї - нещодавно вона зі старшою дочкою побувала на Сицилії , а зараз разом з усією родиною насолоджується райським відпочинком на Мальдівах. Артистка зізналася в коханні цьому чарівному місцю і порадувала шанувальників жаркими кадрами в купальнику.

Так, Полякова постала перед камерою в міні-бікіні шоколадного кольору і масивних сонцезахисних окулярах. Її волосся ще мокре після купання в океані і красиво локонами спадає на плечі.

Оля прийняла кілька спокусливих поз, у всій красі демонструючи свою шикарну фігуру, довгі ніжки і сталевий прес.

Оля Полякова похвалилася витонченою фігурою і пружним пресом на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зізналася, що просто обожнює Мальдіви і намагається регулярно там відпочивати.

"Я обожнюю Мальдіви! Я закохалася в них, як тільки перший раз побачила, це було 13 років тому, з тих пір намагаюся хоча б раз в 2 роки побувати! Ні з чим не порівнянний океан, пісок, сонце, і запаморочливий колір води! Я була в різних умовах на Мальдівах, і в суперлакшері, і в дуже простих, класно скрізь, але в цьому році ми опинилися просто в казці!" - поділилася емоціями Полякова.

Користувачі мережі вкотре захопилися фігурою знаменитості і викупали її в компліментах.