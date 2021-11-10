Очей не відірвати! Оля Полякова в бікіні вразила сталевим пресом
Українська співачка Оля Полякова любить втікати з холодної київської осені в теплі краї - нещодавно вона зі старшою дочкою побувала на Сицилії, а зараз разом з усією родиною насолоджується райським відпочинком на Мальдівах. Артистка зізналася в коханні цьому чарівному місцю і порадувала шанувальників жаркими кадрами в купальнику.
Ефектні фото з пляжу виконавиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Так, Полякова постала перед камерою в міні-бікіні шоколадного кольору і масивних сонцезахисних окулярах. Її волосся ще мокре після купання в океані і красиво локонами спадає на плечі.
Оля прийняла кілька спокусливих поз, у всій красі демонструючи свою шикарну фігуру, довгі ніжки і сталевий прес.
Оля Полякова похвалилася витонченою фігурою і пружним пресом на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Співачка зізналася, що просто обожнює Мальдіви і намагається регулярно там відпочивати.
"Я обожнюю Мальдіви! Я закохалася в них, як тільки перший раз побачила, це було 13 років тому, з тих пір намагаюся хоча б раз в 2 роки побувати! Ні з чим не порівнянний океан, пісок, сонце, і запаморочливий колір води! Я була в різних умовах на Мальдівах, і в суперлакшері, і в дуже простих, класно скрізь, але в цьому році ми опинилися просто в казці!" - поділилася емоціями Полякова.
Користувачі мережі вкотре захопилися фігурою знаменитості і викупали її в компліментах.
- Апетитна ти, Оля
- Оля, ви прекрасні на будь-якому фото
- Ольга, чудово виглядаєте. Де мені взяти такий же животик?
- Вауу шикарна, а фігурка вогонь
- 18 років, не більше
- Оля, яка ж Ви красуня
- Шикарний прес!
- Богиня
- Яка ж ви нереальна
- Просто дивовижна
- Королева
Раніше Оля Полякова в шкіряній міні-сукні поділилася сексуальними фантазіями.