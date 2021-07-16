Очей не відвести! Дорофєєва в мікротопі трендових шортах захопила точеними формами

Надя Дорофєєва якось зізналася, що завжди відрізнялася стрункими формами - співачка навіть не проти поправитися, але це їй вдається насилу. При тому, що її чоловік Володимир Дантес прекрасно готує, а сама артистка любить смачно поїсти. Зате точеним формам зірки заздрять і захоплюються її шанувальники. Так само як і самобутнім стилем артистки.

У своєму Instagram - акаунті вона опублікувала літній фотосет з Одеси в тендовому аутфіті.

Співачка вибрала для спекотного дня стильні білі джинсові широкі шорти-спідницю з необробленим краєм, жилетку з накладними кишенями в тон, а також доповнила міський лук сіро-блакитним топом-ліфом. Вона довершила літній аутфіт трендовою прикрасою-масивним ланцюгом з великим кулоном.

Співачка розпустила волосся, укладене в об'ємні локони і вирішила не робити макіяж.

Надя Дорофєєва показала стильний літній аутфіт (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники тут же оцінили образ своєї улюблениці.

Красуня

Прекрасна

Шикарна

Вау, богиня

Шикарна фігура

Надя, це кайф

Ікона стилю

Фігура - вау!

Ти сексі

До слова, в Одесу Надя приїхала на концерт до свого друга і одного з улюблених музикантів – репера Скриптоніта. Разом вони виконали дуетну композицію під вигуки шанувальників. Пізніше співачка показала гаряче фото в жовтому бікіні.

Надя Дорофєєва покрасувалася в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)