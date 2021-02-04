Очей не відвести! Гаряча Дорофєєва в екстра міні з оголеною спиною не на жарт завела мережу
Надя Дорофєєва дебютувала в шоу "Голос країни 11" в якості зіркового наставника і вже б'є рекорди за набору сильних і харизматичних учасників у свою команду. Співачка із задоволенням ділиться закулісними фото і відео і демонструє свої вбрання для зйомок. Наприклад, на запис чергового випуску проекту вона прийшла у екстремально короткій сукні з пікантним вирізом на спині.
Співачка поділилася в Instagram знімком, на якому зображена в білосніжному міні з блискучими паєтками. Вона красиво уклала локони у високу зачіску, випустивши пасма з двох сторін на обличчя, і зробила макіяж в природних тонах, підкресливши природну красу.
"Ось і в дівчинку одяглася", – прокоментувала свій жіночний і сексапільний образ Надя, яка в повсякденному житті віддає перевагу зручному одягу і часто одягає комфортні речі-оверсайз.
Надя в сміливому міні звела з розуму точеними формами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Одним з перших на пікантний знімок дружини відреагував Володимир Дантес – він залишив смайли у вигляді полум'я. "Істерика! Захват!" - заявила, дивлячись на гаряче фото, Маша Єфросініна.
- Вау, це вбрання
- Дуже гарний образ
- Чарівна
- Образ дуже класний
- Королева
- Наша дівчинка нереально красива
- Така красива! Просто очей не відвести
- Просто шикарний образ
Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес поділився пікантним фото з ванни разом з дружиною Надею Дорофєєвою. Знімок був зроблений під час відпочинку на Балі.