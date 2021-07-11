Очі сумні: "постільні" фото Богдан з Холостяком Заливако викликали суперечки в мережі

Обраниця 11-го "Холостяка" Михайла Заливако, переможниця проекту Анна Богдан, яка вже живе разом з коханим, часто ділиться в мережі їх спільними фото і подробицями відносин. Так, дівчина показала кумедні кадри, як вони з бойфрендом дурять на ліжку. Однак вони викликали занепокоєння у деяких підписників.

На знімках одягнена в джинси і білий топ Анна лежить на застеленому ліжку, задерши ноги вгору і приймаючи смішні пози. Михайло ж сидить на краю ліжка, посміхаючись на камеру.

"А ви теж любите подуріти зі своєю другою половинкою? Хто з вас двох більш навіжений?" - підписала знімки кохана Холостяка.

Анна Богдан і Михайло Заливако подуріли в ліжку (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Однак публікація викликала бурхливі суперечки серед користувачів мережі - багато відзначили, що Заливако на фото виглядає сумним і втомленим і посміхається якось вимучено. Хоча було й чимало позитивних коментарів.