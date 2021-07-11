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Очі сумні: "постільні" фото Богдан з Холостяком Заливако викликали суперечки в мережі

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Неділя 11 липня 2021 14:37
Очі сумні: "постільні" фото Богдан з Холостяком Заливако викликали суперечки в мережі Анна Богдан і Михайло Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Марина Настевич

Обраниця 11-го "Холостяка" Михайла Заливако, переможниця проекту Анна Богдан, яка вже живе разом з коханим, часто ділиться в мережі їх спільними фото і подробицями відносин. Так, дівчина показала кумедні кадри, як вони з бойфрендом дурять на ліжку. Однак вони викликали занепокоєння у деяких підписників.

Відповідні фото були опубліковані в Instagram Богдан.

На знімках одягнена в джинси і білий топ Анна лежить на застеленому ліжку, задерши ноги вгору і приймаючи смішні пози. Михайло ж сидить на краю ліжка, посміхаючись на камеру.

"А ви теж любите подуріти зі своєю другою половинкою? Хто з вас двох більш навіжений?" - підписала знімки кохана Холостяка.

Очі сумні: &quot;постільні&quot; фото Богдан з Холостяком Заливако викликали суперечки в мережіОчі сумні: &quot;постільні&quot; фото Богдан з Холостяком Заливако викликали суперечки в мережіОчі сумні: &quot;постільні&quot; фото Богдан з Холостяком Заливако викликали суперечки в мережі

Анна Богдан і Михайло Заливако подуріли в ліжку (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Однак публікація викликала бурхливі суперечки серед користувачів мережі - багато відзначили, що Заливако на фото виглядає сумним і втомленим і посміхається якось вимучено. Хоча було й чимало позитивних коментарів.

  • Таке враження виходячи з усіх фото і відео, що Мішу змушують це все робити. Його посмішка натягнута, очі сумні. Аня його просто втомила
  • Міша моргни, якщо тебе змушують
  • Втомлений хлопчина з невипраними шкарпетками
  • Що ж ти Мішка голову повісив?
  • Міша явно спеціально такий вигляд зробив, а всі відразу, що він втомився і нещасливий, впевнена все відмінно у них!
  • Міша, ти не втомився?!
  • Міша щось втомлений. Обдурила ти його, Ганнуся
  • Таке враження, що Міша сам по собі, а Аня сама по собі!!!
  • По-моєму, на цьому фото дурієш тільки ти
  • Бідний Міша
  • Міша замучений, шкодує вже, що з тобою зв'язався
  • Бідний чувак!!! Видно реально, як вона його вже заколебала, це взагалі не його варіант! Біжи!!!
  • Гарні фото, але Міші б більше бажання до фотографії
  • Мені теж здається, що Мишко не в захваті. Посмішка як би з надривом....
  • Красиві

Нагадавши. раніше переможниця "Холостяка 11" Анна Богдан дала поради по харчуванню, які допомогли їй схуднути на 16 кілограмів.

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