А очі закохані: Слава Камінська і Сергій Мельник схвилювали фанатів своїми гарячими обіймами

Слава з НеАнгелів зробила провокаційний пост

Слава Камінська з групи Неангели закохана і щаслива, щоправда, за її ж зізнанням, нового чоловіка вона планує до останнього ховати від громадськості. Разом з тим вона зазначила, що їй приписують романи з усіма, хто з'являється в її соцмережах. Втім, артистка і сама любить інтригувати публіку і підливати масла у вогонь. Наприклад, вона публікує ефектні кадри з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром і залишає двозначні підписи до них.

Далі - більше, не встигла на "Танцях з зірками" дозріти нова пара - Сергій Мельник і Анна Різатдінова, як Слава - тут як тут. Зірка виклала в своєму Instagram відеонарізку, як вони гаряче обіймаються з Мельником.

Слава Камінська любить провокувати на емоції (відео: www.instagram.com/babaslavka/)

Треба зазначити, фанатам дуже навіть сподобалося провокаційне відео Слави. "Ось була б гарна пара!", "А очі-то - закохані!", "Сподіваюся, ви пара", "Гармонійна пара", Які ж ви гарні! Як ніби створені один для одного! Дві половинки".

Нагадаємо, нещодавно Слава зробила новий пост-визнання, який натякнув на щасливі зміни в особистому житті артистки. Слава запостила фото, на якому з'явилася в незвичайному образі. Бездоганний макіяж з довгими накладними віями, блідо-рожевими губами і покритою золотистим сяйвом шкірою доповнили укладені м'якими хвилями волосся. Виглядає Камінська спокусливою і загадковою. А підпис вона зробила ще більш інтригуючу: "Втратила голову... Шукати не збираюся", - написала зірка.