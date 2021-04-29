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Ці оченята! Влад Яма вразив ексклюзивним архівним фото синочка-красеня

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 16:09
Ці оченята! Влад Яма вразив ексклюзивним архівним фото синочка-красеня Влад Яма з дружиною і сином (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Lite

Влад Яма довго не показував синочка Леона, і тільки коли хлопчик підріс всі побачили, як він насправді виглядає. Шанувальники хореографа в один голос стверджують, що малюк – вилитий зірковий тато в дитинстві! Тепер Влад із задоволенням ділиться сімейними фотосесіями і демонструє симпатичне личко Леона, а хлопчик вже встиг стати улюбленцем підписників хореографа.

Так, на особистій сторінці в Instagram він опублікував щасливий сімейний кадр, на якому зображений маленький Леон в компанії батьків.

Дружина хореографа, Ліліана цілує улюбленого синочка в щоку, Влад посміхається. А Леон з цікавістю в усі очі спостерігає за дійством на майданчику – там грає його улюблена Американська баскетбольна команда MIAMI HEAT.

"2018. Леон вболіває за улюблених "MIAMI HEAT" на домашній арені. Ці очі", - підписав яскравий знімок Влад.

Ці оченята! Влад Яма вразив ексклюзивним архівним фото синочка-красеня

Влад Яма з дружиною і сином показали архівний кадр з США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники хореографа оцінили зворушливий і емоційний кадр з його синочком в головній ролі. Непосида Леон росте хлопцем з характером, енергійним і допитливим, активним і веселим. Часом навіть його батьки втомлюються від невгамовної енергії хлопчика, адже малюк тримає їх завжди в тонусі!

Шанувальники судді "Танців з зірками" не змогли пропустити миле сімейне фото і залишили свої коментарі і навіть побажання.

  • Ви крута сім'я, позитивні такі
  • Солодкий хлопчик
  • Який милий хлопчик. Які очі красиві і губки
  • Такий гарненький
  • Працюйте над донечкою! Була б красунею!
  • Ну дуже красиві очі
  • Симпатюльки
  • Красиве і щасливе фото

Нагадаємо, що раніше дружина Влада, Ліліана поділилася принципами виховання щасливих дітей.

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