Ці оченята! Влад Яма вразив ексклюзивним архівним фото синочка-красеня

Влад Яма довго не показував синочка Леона, і тільки коли хлопчик підріс всі побачили, як він насправді виглядає. Шанувальники хореографа в один голос стверджують, що малюк – вилитий зірковий тато в дитинстві ! Тепер Влад із задоволенням ділиться сімейними фотосесіями і демонструє симпатичне личко Леона, а хлопчик вже встиг стати улюбленцем підписників хореографа.

Так, на особистій сторінці в Instagram він опублікував щасливий сімейний кадр, на якому зображений маленький Леон в компанії батьків.

Дружина хореографа, Ліліана цілує улюбленого синочка в щоку, Влад посміхається. А Леон з цікавістю в усі очі спостерігає за дійством на майданчику – там грає його улюблена Американська баскетбольна команда MIAMI HEAT.

"2018. Леон вболіває за улюблених "MIAMI HEAT" на домашній арені. Ці очі", - підписав яскравий знімок Влад.

Влад Яма з дружиною і сином показали архівний кадр з США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники хореографа оцінили зворушливий і емоційний кадр з його синочком в головній ролі. Непосида Леон росте хлопцем з характером, енергійним і допитливим, активним і веселим. Часом навіть його батьки втомлюються від невгамовної енергії хлопчика, адже малюк тримає їх завжди в тонусі!

Шанувальники судді "Танців з зірками" не змогли пропустити миле сімейне фото і залишили свої коментарі і навіть побажання.