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Гнида з "Кадетів" підтримав вторгнення РФ в Україну

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Понеділок 14 березня 2022 15:20
Гнида з "Кадетів" підтримав вторгнення РФ в Україну Кирило Ємельянов (фото: instagram / Кирилл Емельянов)
Автор: Дмитрий Войналович

Відомий російський актор Кирило Ємельянов, відомий як Гнида з серіалу "Кадетство", в реальному житті виявився також мерзенним - він публічно підтримав вторгнення РФ в Україну.

Відповідний пост він опублікував у своєму Instagram до того, як соцмережу заблокували на території країни-агресора.

"За Росію! За свободу! До кінця!" - написав Кирило, додавши, що йому не соромно за дії російських окупантів на території нашої країни.

Гнида з &quot;Кадетів&quot; підтримав вторгнення РФ в Україну

Кирило в соцмережах також називає українців "жалюгідними клоунами".

Гнида з &quot;Кадетів&quot; підтримав вторгнення РФ в Україну

Відзначимо, що 30-річний актор став відомим після зйомок у кіножурналі "Єралаш", де він грав в основному недолугих школярів.

Гнида з &quot;Кадетів&quot; підтримав вторгнення РФ в Україну

Актор затятий фанат "скрєпов" (фото: instagram / Кирило Ємельянов)

Також він знімався в серіалі "Кадети", завдяки чому за ним навіть в акторських колах закріпилося прізвисько Гнида - саме так його персонажа називали в серіалі.

Крім того, Ємельянов зіграв основного шкідника Сирникова у фільмі про російських диверсантів "Сволота".

Додамо, що інші "кадети" - Аристарх Венес і Олександр Головін - також підтримують дії російських окупантів.

Гнида з &quot;Кадетів&quot; підтримав вторгнення РФ в Україну

Актори серіалу "Кадети" (фото: instagram / Кирилл Емельянов)

Більше про те, які російські зірки також підтримують вбивство Путіним українців, читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми писали і про селебріті з РФ, які вже покинули "немиту Росію" і закликають так зробити інших.

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