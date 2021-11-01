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Рік за кілька років: Катерина Репяхова чесно зізналася, який батько Павлік

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Понеділок 01 листопада 2021 11:38
Рік за кілька років: Катерина Репяхова чесно зізналася, який батько Павлік Катерина Репяхова і Віктор Павлік з сином Мішею (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Віктор Павлік і Катерина Репяхова в червні стали батьками. Для четвертої дружини артиста Міша став первістком, а для співака – четвертим. Він не раз говорив, що батьківство в зрілому віці стало для нього справжнім відкриттям - він трепетно, усвідомлено і уважно ставиться до маленького синочка і шкодує, що свого часу недодав любові і ласки старшим дітям. Катерина ж часто показує на особистій сторінці в соцмережі чоловіка з малюком ділиться щасливими сімейними миттєвостями з підписниками.

Цього разу вона вирішила розсекретити, який же насправді отець Віктор і написала про це пост в Instagram.

Катерина показала милі фото тата і синочка. На чорно-білих портретних кадрах видно, як Міша міцно тримає батька за руку і притискається до нього.

Дружина музиканта розповіла, як запитала у нього про батьківство в 55 років. Вона навела відповідь чоловіка: "Я усвідомлюю кожен день, проведений з сином. Я ціную. Я хочу проживати рік, як кілька років з ним".

Рік за кілька років: Катерина Репяхова чесно зізналася, який батько Павлік

Рік за кілька років: Катерина Репяхова чесно зізналася, який батько Павлік

Рік за кілька років: Катерина Репяхова чесно зізналася, який батько Павлік

Віктор Павлік із задоволенням проводить час з сином Мішею (instagram.com/repyahovakate)

"Наше батьківство було усвідомленим і бажаним. І я ні на секунду не пошкодувала, що вибрала батька своєму синові Віктора Павліка. Я не побачила донині жодного мінуса в пізньому батьківстві. Я кожен день знаходжу тільки плюси. Ми пишаємося нашим татом і дуже його любимо", - зазначила Катерина.

Підписники дружини Павліка залишили чимало коментарів підтримки під постом і розчулилися спілкуванню батька і сина, який, на їхню думку, зовні дуже схожий на Віктора.

Нагадаємо, що раніше між Катериною Репяховою і колишньою дружиною Павліка Ларисою Созаєвою стався мережевий конфлікт, причиною стало квартирне питання.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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