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Вона була гола: Дорофєєва приголомшила розповіддю про першу зустріч з Могилевською

Новость на русском → Неділя 04 жовтня 2020 13:16
Вона була гола: Дорофєєва приголомшила розповіддю про першу зустріч з Могилевською Наталя Могилевська і Надя Дорофєєва (фото: прес-служба 1+1)
Автор: Марина Настевич

Зустріч відбулася 12 років тому в роздягальні

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва і відома співачка Наталя Могилевська зараз добре знайомі і спілкуються. Однак їх найперша зустріч була вельми незвичайною!

Подробицями знайомства з артисткою Надя поділилася в інтерв'ю "Світському життю". Виконавиця розповіла, що побачила Наталю вперше 12 років тому в роздягальні в дуже пікантному вигляді. Це сталося на зйомках популярного на той момент передачі "Шанс".

"Я заходжу в магазин, де одягали всіх, хто брав участь у "Шансі" і прямую до жіночої роздягальні. А там Наталя така: "Привіт!", і вона була гола. Я відразу зрозуміла, що вона проста і класна дівчина", - поділилася Дорофєєва.

Вона була гола: Дорофєєва приголомшила розповіддю про першу зустріч з Могилевською

Наталя Могилевська дружить з багатьма колегами по шоу-бізнесу (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

А легендарний український хореограф Григорій Чапкіс пам'ятає Могилевську ще по її перших па в шоу-бізнесі.

"Вона вчилася в естрадно-цирковому училищі, де я був хореографом. Ось тоді вона робила перші кроки, тільки починала свою творчу діяльність. Вона ще студенткою була, молоденька, гарненька. А потім ми зустрілися, коли я був суддею в перших "Танцях з зірками", - згадав танцівник.

Нагадаємо, Наталя Могилевська поділилася пікантними подробицями про Андрія Данилка і яскраву молодість, а також показала архівні фото.

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